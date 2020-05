Brilon: Wann der Fahrradbus R71 Brilon-Belecke wieder fährt

Brilon. Der Fahrrad-Bus hilft Radwanderer ihren Radius auf Touren zu erweitern. Wegen Corona war die Saison für den Bus zunächst verschoben worden.

Gute Nachricht für die Fahrradfahrer: Ab heute rollt der Fahrrad-Bus wieder. Bedingt durch die Einschränkungen im Freizeitbereich im Zuge der Corona-Pandemie musste der Start der Fahrrad-Bus-Saison verschoben werden. Bis zum 3. Oktober 2020 sind die RLG-Fahrrad-Busse nun wieder unterwegs.

Ob für Familien, Radwanderer oder Rennradfahrer – der Bus mit Fahrradanhänger erweitert den Radius für Touren auf zwei Rädern erheblich und bietet eine preisgünstige und umweltschonende Möglichkeit, neue und bisher unbekannte Routen zu entdecken.

Sonntags und an Feiertagen unterwegs

Immer sonntags und an Feiertagen geht es von Brilon über Scharfenberg, Rüthen, Altenrüthen und Drewer nach Belecke. Auf der Strecke ist ein normaler Linienbus mit einem extra für den Radtransport gebauten Anhänger mit Platz für 16 Räder im Einsatz. Der Zustieg und Ausstieg mit dem Rad ist an jeder Haltestelle entlang des Linienwegs möglich.

Wer möchte, kann in Belecke die Fahrt mit anderen Fahrrad-Bus-Linien fortsetzen. In Belecke besteht Anschluss an die Linie R51 Richtung Möhnesee/Soest und an die Linie R61 Richtung Lippstadt. Anders als im üblichen Linienverkehr sind Räder, die im Fahrrad-Bus mitfahren, vom Tarif befreit; sie werden kostenlos befördert.

Für Fahrgäste gelten im FahrradBus alle Tickets des Westfalen-Tarifs. Weitere Informationen unter www.rlg-online.de oder in der Mobil-Info-App