Brilon: Warum die Firma Kaefer die Eigenständigkeit aufgibt

Im Kopf der Firmen-Homepage ist es bereits aufgeführt. Die Firma Kaefer aus Brilon im Hochsauerlandkreis ist seit kurzem „Ein Unternehmen der Happe-Gruppe“. Rückwirkend zum Jahresbeginn ist die Handelsgruppe aus Rheda-Wiedenbrück Mehrheitsgesellschafter des Ur-Briloner Traditionsunternehmens geworden.

Für Andreas Kaefer (46), in dritter Generation geschäftsführender Gesellschafter der Stahl- und Baustoffhandlung, stellte sich schon seit einiger Zeit die Frage: „Wie kann ich unser Unternehmen für die Zukunft in einer Branche aufstellen, die durch Masse und Größe dominiert wird?”

40 Mitarbeiter im Raum Brilon

Darauf hat Dirk Strunz (44), Geschäftsführer der Happe-Gruppe, eine Antwort: „Stärke durch Gemeinschaft” - wie sie das Unternehmen aus Ostwestfalen mit seinen Beteiligungen praktiziert. So liefen sich auch die beiden Geschäftsführer vor etwa vier Jahren über den Weg. Beide Unternehmen sind Gesellschafter der Eurobaustoff GmbH, der mit rund 500 Fachhändlern größten Einkaufskooperation Europas.

Die Gruppe repräsentiert etwa die Hälfte des bundesweiten Fachhandelsumsatzes mit Baustoffen, Fliesen und Holz.

Kunden Branchenführer wie Obi und Hornbach

40 Mitarbeiter hat das Briloner Unternehmen, sieben davon sind im Standort in Siedlinghausen beschäftigt. Zum Team gehören auch sieben eigene Fliesenleger. Die Belegschaft der Happe-Gruppe umfasst rund 250 Mitarbeiter. 135 Millionen Euro setzte das ostwestfälische Unternehmen im vergangenen Jahr um. Ein Großteil davon entfällt auf die bundesweite Belieferung von Fachmärkten, darunter Branchenführer wie Obi und Hornbach.

Die Firma Kaefer aus Brilon ist jetzt Teil der Happe-Gruppe, hier die Geschäftsführer Andreas Kaefer (links) und Dirk Strunz. Foto: Jürgen Hendrichs

Beim Import von Keramik und Natursteinen ist die Happe-Gruppe nach Angaben ihres Geschäftsführers die Nummer 1 in Europa. Im Hamburger Hafen unterhält die Happe-Gruppe einen eigenen 16.000 Quadratmeter großen Umschlagplatz für die Containerlogistik, an ihrem Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück verfügt sie über einen eigenen Bahnanschluss. Umschlagvolumen pro Jahr: rund 4000 Seecontainer. Etwa 95 Prozent der Ware kommt per Container.

Einkaufsstärke der Happe-Gruppe

Ständig vor Ort verfügbar, sagt Dirk Strunz, seien „über eine Million Quadratmeter Fliesen und Natursteine. Auch in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Garten- und Landschaftsbau halte die Gruppe, so Andreas Kaefer, ein „sehr, sehr starkes Lager” vor. Ostwestfalen sei weit genug, um sich im Alltagsgeschäft nicht in die Quere zu kommen, aber doch nah genug, um logistisch voneinander zu profitieren und die Region Hochsauerland nebst angrenzenden Bereichen künftig gemeinsam zu bearbeiten.

Zudem profitiere sein Familienunternehmen von der Einkaufsstärke der Happe-Gruppe und der Einbindung in deren Verwaltungs- und Kostenstruktur. Andreas Kaefer: „Das passt.” Dirk Strunz seinerseits sieht in der Wirtschaftsregion Südwestfalen „riesige Chancen” im Baustoff- und Stahlhandel.

Keine Kündigungen

Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben, im Gegenteil, es seien bereits zwei neue Mitarbeiter eingestellt worden. Strunz: „Wir wollen die Schlagzahl hier erhöhen”. Deshalb gehe er davon aus, dass die Mitarbeiterzahl im Baustoffhandel in Brilon in den kommenden drei Jahren „um 10 bis 15 Prozent” steigen werde.

Aktuell am Gallbergweg in Angriff genommen wird der komplette Umbau des Erdgeschosses und die Neugestaltung des Show-Rooms im Obergeschoss. Dort entsteht auf rund 600 Quadratmetern die, so Andreas Kaefer, „modernste Fliesenausstellung in der Region”. Dabei spielt Visualisierung eine große Rolle. Auf diese Weise kann sich der Kunde die Raumwirkung von Fliesen und Armaturen darstellen lassen. Im Erdgeschoss wird eine Fliesen-Factory, ein Fliesen-Abholmarkt eingerichtet, wie ihn die Happe-Gruppe auch in Paderborn betreibt. Die Fertigstellung und Eröffnung der neuen Fliesenausstellung ist für das zweite September-Wochenende vorgesehen. Der Umbau im Erdgeschoss beginnt zum Jahreswechsel. Mit einer Hausmesse will das Unternehmen zugleich sein 75-jähriges Bestehen feiern.