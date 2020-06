Brilon: Wie sich die Hanse gegen Nationalismus wendet

Nach der Corona-Absage finden die Hansetage in Brilon online statt. Das macht die Bedeutung des Städtebundes nicht weniger wichtig und aktuell.

Brilon „Diese Hansetage finden nicht trotz Corona, sondern mit Corona statt. Die Botschaft aus Brilon ist: Diese großartige, europäische Bewegung der Hanse, ja Europa, lässt sich nicht aufhalten von temporären Erscheinungen. Der Wille zur Einheit in Vielfalt ist stärker als eine Pandemie, ist stärker als Grenzen in Kontinenten oder Köpfen“, erklärte Bürgermeister Dr. Christof bei der Eröffnungszeremonie der der „Virtuellen Hansetage“.

Die Fanfare „Freude schöner Götterfunken“ erklang am Donnerstagabend vorm Rathaus. Fünf Musiker des ursprünglich großen Hanseorchesters leiteten die Zeremonie ein.

Marktplatz sollte voll sein

Hanseleiterin Ute Hachmann begrüßte unter den Teilnehmern auch Jan Lindenau (Hanse-Vormann und Bürgermeister von Lübeck). „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt: ein voller Marktplatz, eine bunte Mischung von Menschen aus 16 europäischen Ländern und vier ereignisreiche Tage miteinander in Brilon“, so Bartsch. „Wir wollten unseren Gästen während der 40. Internationalen Hansetage ein guter Gastgeber sein.“ Nach der Absage, wollte Brilon diese Tage nicht einfach vorbeiziehen lassen und wurde durch die Reaktionen aus vielen Hansestädten bestärkt. „Danke dafür - das tat uns gut.“

Dank und bedauern

Dankworte galten auch dem Mitarbeiterteam, das sich nach der Absage neu aufstellte und so diese Form der Hansetage erst ermöglichte. „Sie können aber nicht die Brücken ersetzen, die in der direkten Begegnung und unmittelbarem Austausch entstehen“, bedauerte er. „Ich lade alle Hansestädte ein, Brilon zu besuchen, wenn es wieder geht.“ Er garantiere Unterstützung bei der Planung und empfange jede Besuchergruppe persönlich. Auch Jan Lindenau bedauerte es, dass „wir die Hansetage in diesem Jahr nicht gemeinsam im schönen Brilon begehen können. „Brilon und seine Bürger stellten in kürzester Zeit ein umfangreiches und attraktives Programm auf die Beine, auf das der gesamte Städtebund wirklich sehr stolz sein darf“, betonte er.

Bund gegen nationale Strömungen

„Brilon zeigt eindrucksvoll, was den Städtebund heute auszeichnet: der lebendige Gedanke an -und das Bewusstsein für- die gemeinsame Tradition und hanseatischen Zusammenhalt.“ Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen um die Pandemie und die in Europa stärker werdenden nationalen Strömungen sei es von größter Bedeutung, „unser nationales Netzwerk weiter aktiv mit Leben zu füllen.“