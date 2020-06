Brilon: Wie zukunftssicher ist die Feuerwehr aufgestellt?

Bei den 13 Feuerwehr-Einheiten im Stadtgebiet sind insgesamt 25 Fahrzeuge und vier Anhänger im Einsatz. Welche Baumaßnahmen sind dafür in den kommenden fünf Jahren erforderlich und wie ist der Stand der Planung?

Das möchte die CDU Brilon von der Verwaltung wissen. Wegen der in naher Zukunft erforderlichen Investitionen in neue Fahrzeuge und arbeitsschutzbedingte Umbaumaßnahmen an den Gerätehäusern will die CDU „vermeiden, dass ähnlich wie bei der Planung der MINT-Räume am Gymnasium wertvolle Zeit verstreicht, ohne dass dringend notwendige Baumaßnahmen ausreichen vorangetrieben werden“, so Fraktionsvorsitzender Eberhard Fisch in dem Antrag.

Sicherheit und Gemeinschaft

Die Feuerwehrmänner und -frauen, so Fisch weiter, „leisten einen unverzichtbaren Beitrag nicht nur zum Brand- und Katastrophenschutz, sondern auch ehrenamtlich für die Gemeinschaft, etwa bei der Absicherung von Festzügen etc.“ Deshalb halte man es für „eine Selbstverständlichkeit, dass die Feuerwehr nicht nur technisch, sondern auch baulich stets in einem funktionalen, aber zugleich auch ansprechendem Zustand erhalten werden muss.“

Mit ihrem Antrag will sich die Union einen „umfassenden Überblick verschaffen“, um die erforderlichen Maßnahmen beschließen und überwachen zu können. In diesem Jahr stehen für An- und Umbauten an den Feuerwehrgerätehäusern 400.000 Euro im Haushaltsplan, für das kommende Jahr sind 890.000 Euro vorgesehen und für 2022 weitere 650.000 Euro.