Brilon. In jüngerer Vergangenheit sind in Brilon etliche massige Wohnblocks entstanden. Im Niederen Quartal will die Stadt das jetzt reglementieren.

Brilon will Wohnblocks im Stadtkern reglementieren

Mit einem neuen Bebauungsplan will die Stadt Brilon verhindern, dass im Niederen Quartal Wohnblocks entstehen, die „alles andere gnadenlos unterbuttern“. Drastische Worte fand Stadtplanungsamtsleiter Gernot Oswald, als er im Bauausschuss die Überlegungen für den Bereich zwischen Derkere Straße, Südstraße und Niedere Mauer vorstellte. Dort ist nach dem umstrittenen Abriss des Hauses Wigge in der Krumme Straße ein 946 qm großes Grundstück frei geworden, und in der Nachbarschaft, am Kattenhagen, gibt es ein bisher nur mit einem Haus bebautes Grundstück von 1539 Quadratmetern. Dass das alte Fachwerkhaus in der Krumme Straße beseitigt wurde, sei traurig, so CDU-Stadträtin Karin Bange. Doch „jetzt müssen wir sehen, dass wir da städtebaulich etwas Ordentliches hinkriegen“.

Eine 100-Prozent-Bebauung, wie sie vor ein paar Jahren nicht weit entfernt in der Derkere Straße erfolgt sei, wäre „erschreckend“. Aber möglich, zumindest theoretisch. Denn der 1987 aufgestellte Bebauungsplan Nr. 80 weist den Bereich zwischen Derkere Straße und Krumme Straße noch als sog. Kerngebiet mit einer Grundflächenzahl von 1,0 aus - also einer Vollbebaubarkeit.

Für Kurgebiet gedacht

Allerdings handelt es sich bei dem Bebauungsplan um einen sogenannten „einfachen“ Bebauungsplan, der in erster Linie die Art der im Kurgebiet zulässigen Bebauung - mit innenstadtprägenden Geschäften und Büros - sichern soll.

Neue Bauvorhaben richten sich hier deshalb gemäß §34 Baugesetzbuch nach der Umgebungsbebauung. Da könnte ja jemand, so BBL-Stadtrat Reinhard Loos süffisant, auf den Gedanken kommen, die Propsteikirche als Referenzgröße anzugeben. Schließlich habe die Stadt vor gut zehn Jahren bei einem mehrgeschossigen gewerblichen Bauvorhaben im Bahnhofsbereich ja auch das ehemalige Amtshaus Thülen herangezogen.

Ortsbildprägende Situation schützen

Mit dem Bebauungsplan will die Stadt „zum Schutz der ortsbildprägenden Situation“ und zum „Erhalt der vorhandenen kleinteiligen, meist zweigeschossigen Strukturen“ bei Neubauvorhaben nur eine „moderate und die vorhandene Bebauung angepasste Nachverdichtung“ zulassen. „Ein halber Meter hier und da“ gehe ja, sagte Stadtplaner Oswald, aber „ruckzuck“ sei auch schon mal ein ganzes Geschoss mehr drin.

Altkreis Brilon 28 Baugenehmigungen erteilt Im vergangenen Jahr hat die Stadt insgesamt 28 Baugenehmigungen für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser erteilt. An der Niederen Mauer ist ein Wohnhaus mit sechs Einheiten geplant, an der Kreuziger Mauer eins mit vier. Zu dem Hausabbruch an der Scharfenberger Straße/Am Ratmerstein liegen der Verwaltung keine Informationen vor.

Zudem will die Stadt das in dem alten Bebauungsplan noch ausgewiesene sog. Kerngebiet in ein Mischgebiet verwandeln. Bis zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt Ende der 80er Jahre war die Derkere Straße eine Hauptverkehrs- und Geschäftsstraße. Seitdem, so die Stadtverwaltung, habe es dort eine „schleichende Entwicklung“ hin zu einem Mischgebiet gegeben.

Und als solches soll es auch ausgewiesen werden. In dem alten, vor dem Hintergrund der Anerkennung als Luftkurort aufgestellten „80“-er Plan ist die Krumme Straße als verkehrsberuhigte Zone bzw. Fußweg ausgewiesen und der Mistemarkt als „Grünfläche“, die für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen soll. Auch das soll mit dem „80a“ der tatsächlichen Nutzung angepasst werden, nämlich als öffentliche Verkehrsfläche bzw. als Parkplatz.

Informations-Veranstaltung für die Anlieger

Wie Stadtplaner Oswald sagte, sei der Abriss des alten Fachwerkhauses Ende vergangenen Jahres Auslöser der jetzt anzugehenden Planänderung gewesen. Die überbaubaren Grundstücksflächen sollen ebenso definiert werden wie die Bauweise und die Abstandsflächen.

Anliegern und interessierten Bürgern will die Stadt die Planung bei einer Informationsveranstaltung vorstellen. Bei einer Enthaltung (Loos, BBL) hat der Rat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Aufstellung des Bebauungsplanes ausgesprochen.