Brilon: Wird es nach Corona eine Youth-Hansa geben?

Brilon. Die Hansetage in Brilon sind wegen Corona abgesagt. Das Engagement hört aber nicht auf. Das sind die Pläne für eine Youth-Hansa in Brilon.

Es ist für jeden schmerzlich, der mitorganisiert, mitgefiebert und sich mitgefreut hat: Die Hansetage in Brilon sind wegen Corona abgesagt. Nach der ersten Enttäuschung überlegen nun alle Beteiligten fieberhaft, wie man für einen angemessenen Ersatz sorgen kann. Die CDU Brilon hat schon eine Idee ins Spiel gebracht.

„Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, nach Beendigung der Corona-Pandemie in Brilon eine Youth-Hansa Veranstaltung durchzuführen und zu prüfen, ob die Zuwendung des LWL hierfür verwendet werden kann.“

So heißt es in einem Antrag, der in der letzten Ratssitzung in Brilon zur Diskussion gestellt wurde.

Die Bestürzung ist groß

„Mit Bestürzung haben wir die Absage der Hansetage zur Kenntnis genommen“, heißt es in dem Antrag weiter, „Um den Hansegedanken gleichwohl insbesondere bei unseren „Nachwuchshanseaten“ zu beleben, sollte nach der Beendigung der Corona-Pandemie zumindest eine Youth-Hansa Veranstaltung in Brilon stattfinden.“ Anlässlich dieser könne ein abgespecktes Hanseprogramm auch unter Beteiligung der an der Planung der Hansetage bislang beteiligten Personen stattfinden.

Antrag in Gedanken an die Jugend gestellt

„Wir haben den Antrag im Gedanken an die Jugend gestellt. Für die wären diese Tage eine einmalige Gelegenheit gewesen“, sagt Thomas Becker von der CDU Ratsfraktion.

Zwischen 80 und 100 Jugenddelegierte im Alter von 15 bis 26 Jahren aus 16 unterschiedlichen europäischen Ländern sollten eigentlich bei den Briloner Hansetagen zu Gast sein. Ziel der Youth-Hansa (Jugendhanse) ist es dabei unter anderem einen Erfahrungsaustausch in Jugendfragen zu fördern und konkrete Jugendprojekte unter den verschiedenen Hansestädten zu entwickeln.

Der persönliche Dialog soll nachgeholt werden

Mit der Absage der Hansetage fällt dieser persönliche Dialog komplett flach. „Der internationale Austausch ist für die Jugendlichen was ganz besonderes. Wir würden uns freuen, wenn das den Jugendlichen trotzdem ermöglicht wird“, erklärt Thomas Becker zum gestellten Antrag. Zurzeit sei jedoch noch alles sehr wage. Der Rat habe laut Thomas Becker positiv auf den Antrag reagiert, doch aktuell habe es noch keine konkrete Rückmeldung gegeben.

Im Moment sei außerdem keine weitere Planung möglich, da die geltenden Kontaktbeschränkungen und besonders die Reisewarnung eine Einreise unmöglich machen. „Eine Aussage über eine Planung zu machen wäre reinste Spekulation“, sagt auch Ute Hachmann vom Hansebüro Brilon. Wann genau die Youth-Hanse eventuell stattfinden könne sei auch unmöglich zu benennen, da ein exaktes Ende der Corona-Einschränkungen nicht absehbar sei. „Natürlich nehmen wir jedes Thema rund um die Hanse sehr ernst. Und auch der Antrag der CDU wird von uns sehr ernst genommen. Trotz einer Absage hören unsere Anstrengungen rund um das Thema nicht auf, das kann ich versprechen,

Bürgermeister gefällt die Idee

Bürgermeister Christof Bartsch äußert sich ähnlich, aber optimistisch. „Junge Leute in Zukunft zu verbinden ist ein Motiv, dass ich nachvollziehen kann, das ich toll finde und vollkommen teile“, sagt er.

Das Team rund um die Youth-Hansa habe viel bewegt und er befürworte, dass die Arbeit nicht liegen bleibe. Nach Corona sei es schön, die Jugendlichen aus allen Hansestädten in Brilon zu begrüßen. „Aktuell ist nichts geplant. Wir wissen nicht, in welche Richtung Corona gehen wird.“