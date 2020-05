Briloner Band One Tape gibt Live-Stream-Konzert via Youtube

Brilon. Die vier Jungs aus Brilon bringen im August ihr neues Album raus. Am 30. Mai geben sie einen Vorgeschmack beim Livestream-Konzert via Youtube.

Das Image der klassischen Schülerband haben sie schon lange nicht mehr. Nicht nur im Hochsauerlandkreis stehen die vier Jungs aus Brilon auf der Bühne, sondern bundesweit. Bis nach Hamburg verteilen sich ihre Fans und durch Social Media kommen stetig neue hinzu. Jetzt stehen sie kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums. Die Rede ist von der Band One Tape aus Brilon.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die vier Jungs Mathis Kaup (Gesang), Fabian ten Haaf (Schlagzeug), Hannes Muffert ( Bass) und Ben Müthing (Gitarre) haben vergangenes Wochenende die erste Single mit dem Namen „Goldfischglas“ aus dem neuem Album released. Am Samstag, den 30. Mai, veranstalten sie ein Live-Stream-Konzert via Youtube und geben einen Vorgeschmack auf die neuen Lieder.

Doch zunächst ein Blick zurück ins Jahr 2013, wo alles angefangen hat: „Wir haben alle vorher schon Musik gemacht und dann die Band gegründet. Zuerst waren wir viel auf Stadtfesten unterwegs, haben Cover gespielt und ab 2015 auch eigene Songs“, erzählt Sänger und Frontman Mathis. Erst haben sie sich noch auf englische Lieder fokussiert, dann wechselte es immer mehr ins deutsche. Heute schreiben sie nur noch deutsche Songs. „Deutsch liegt uns einfach besser. Wir sehen uns auch eher darin“, sagen die Rocker.

Geschichten aus dem Leben

Die Ideen für die eigenen Kompositionen und Songtexte nimmt die Band „aus dem Leben“. Zwischenmenschliche Beziehungen, Geschichten aus dem Alltag und auch Gesellschaftskritische Themen nehmen sie unter die Lupe. „Die Texte schreibt hauptsächlich Mathis, die Musik machen wir alle zusammen“, erzählt Ben Müthing.

Neues One Tape Album Das neue Album erscheint am 14. August mit elf Songs. Verfügbar wird es auf den gängigen Streamingdiensten wie Spotify, Deezer oder Apple Music sein sowie als CD oder erstmalig auf Vinyl. Das Livestream-Konzert findet heute um 19:30 Uhr auf dem One-Tape-Youtubekanal statt: https://www.youtube.com/channel/UCpGbl5rUmZxIhO82FStGxjg

So unterschiedlich die Songtexte sind, so unterschiedlich ist auch der Stil der Lieder – jeder bringt seinen eigenen Musikgeschmack mit ein. Grundsätzlich machen sie aber Rock. An dem neuem Album hat One Tape jetzt 1 ½ Jahre gearbeitet. Finanziert wurde es durch eine Crowdfunding-Aktion und durch Ersparnisse von früheren Konzerten.

Alle Songs vor Corona aufgenommen

Aufgenommen haben sie alle Songs im März. „Wir waren gerade damit fertig, als Corona losging. Hätten wir später angefangen, hätten wir nicht weiter machen können“, so Bassist Hannes. Wegen des Virus fallen sieben Auftritte bis August aus. Die freie Zeit haben die Jungs aber sinnvoll genutzt, wie Mathis gestand: „Wir waren noch nie so produktiv und haben viel geschafft, was wir aufgeschoben hatten.“ Auch neue Songs und neue Ideen sind dabei entstanden. Dadurch, dass sich viele Konzerte verschieben, geht One Tape außerdem davon aus, dass sie im nächsten Jahr ganz schön viel zu tun haben. Die vier Jungs hoffen, dass sie im Herbst dieses Jahres aber wieder auf der Bühne stehen können. „Mucke machen ist das Geilste für uns. Uns fehlt es sehr, auf der Bühne zu stehen“, sagen sie. Dabei ist es ihnen egal, ob fünf Leute oder 5000 im Publikum stehen – Hauptsache der Spaß kommt nicht zu kurz.

Auftritt bei Frankfurter Musikmesse

Zwar können die Fans sie auch im Internet über Streamingdienste oder klassisch auf CD hören, Konzerte seien ihnen jedoch immer deutlich lieber. „Konzerte sind die beste Möglichkeit, die Musik an die Leute zu bringen. Wir merken nach jedem Auftritt, dass wir mehr Fans auf Social Media bekommen“, so Mathis Kaup. Das größte was sie bisher gemacht haben war der Auftritt auf der Frankfurter Musikmesse.

Als One Tape damals angefangen hat, gingen alle vier noch zur Schule, jetzt stecken zwei mitten im Studium und die anderen beiden machen eine Ausbildung.

Die Musik ist aber viel mehr für die Jungs als ein einfaches Hobby. Ein Traum für sie wäre es, wenn sie irgendwann auch hauptberuflich Mucke machen könnten.