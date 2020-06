Briloner Erklärung – 200 Hansestädte setzen wichtiges Signal

Durch den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte und die Begegnung der Menschen trägt DIE HANSE zur Stärkung der Zivilgesellschaft bei und leistet einen wertvollen Beitrag zur Völkerverständigung sowie zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. Gerade im Hinblick auf die aktuelle politische Situation in Europa, den erstarkenden Nationalismus und den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist diese Art der Zusammenarbeit wichtiger denn je. Mit der „Briloner Erklärung - 40 Jahre Hansebund der Neuzeit“ bekennen sich die Mitgliedsstädte zur verbindenden Kraft des regelmäßigen Austauschs, zu dem sie sich wechselseitig verpflichten. Die Mitgliedsstädte stellen sich gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft und setzen ein wirksames Signal gegen Nationalismus und Abgrenzung. Sie übernehmen damit Verantwortung für ein geeintes und friedliches Europa.“

Lob für Organisation

„Wir haben trotz aller Widrigkeiten einen professionell organisierten virtuellen Hansetag erlebt, der einen besonderen Platz in der Hansegeschichte einnehmen wird. Ich danke Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, seinem Team und Brilonerinnen und Brilonern für die herzliche Gastfreundschaft! Die Hanse kommt gerne wieder.“

Es sei ihm wichtig gewesen, Brilon auch in schwierigen Zeiten zu besuchen, so der Hanse-Vormann. „Ich habe schon bei der Herbstkommission gespürt, dass hier etwas anders war. Die Hansetage wurden von ganz vielen Menschen aus der Region bis in die Haarspitzen vorbereitet.“

Dass sich bei der ersten Online-Delegiertenversammlung am Freitag 99 Delegierte zuschalteten, zeige, wie wichtig den Hanseländern Brilon ist, erklärte Jan Lindenau.