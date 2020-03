Briloner Maria Hilf-Krankenhaus erhält neue Chefärzte

Das Maria Hilf-Krankenhaus in Brilon stellt seine Chefarzt-Riege neu auf. Anlass dazu sind zwei Abgänge und ein sich längst abzeichnender, aber zum wiederholten Mal verschobener Eintritt in den Ruhestand. Um bei letzterem anzufangen: Dr. Ulrich Schmidt, seit 1996 Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, bleibt noch bis wenigstens ins erste Quartal des kommenden Jahres hinein am Schönschede. Das bestätigte Geschäftsführer Rene Thiemann der WP.

Zum 1. Juli neu besetzt wird die Leitung der Gastroenterologie. Deren Chefarzt, Dr. Uwe Reinhold, hatte das Maria Hilf nach nur knapp eindreiviertel Jahren im vergangenen Herbst wieder verlassen, und war in gleicher Funktion ans Klinikum Stadt Soest gewechselt. Sein Nachfolger ist Gennadi Schüttke, bisher Chefarzt der Inneren Abteilung und der Gastroenterologie des insolventen St. Franziskus-Hospitals Winterberg.

Nächste Woche tagt der Zulassungsausschuss

Ebenfalls vakant ist die Chefarztposition der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Deren bisheriger Leiter, Dr. Ralf Kirchner, verlässt Ende März das Maria Hilf, um sich „anderen Aufgaben zu widmen“. Bis hier ein Nachfolger gefunden sei, so Rene Thiemann, werde die Abteilung kommissarisch von Dr. Ulrich Schmidt mitgeleitet. Die ärztliche Versorgung liegt in Händen der beiden Oberärzte Dr. Bozydar Witold Plaskura und Ishan Nasrawi.

Auf dem Weg ist auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ). Das Maria Hilf will die im Schützengraben liegende unfallchirurgische Praxis Dr. Ralf Certa ans Krankenhaus binden. In der kommenden Woche steht das Thema im Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe auf der Tagesordnung. Für den Einstieg in die Praxis braucht das Maria Hilf die Zustimmung zur Übernahme des sogenannten Kassensitzes.

Fachliche Kooperationen

Für die Patienten ändere sich kaum etwas, so Maria Hilf-Geschäftsführer Thiemann. In der Praxis im Schützengraben werde weiterhin Dr. Certa tätig sein. Bei Bedarf erhalte er vom Oberarzt der Unfallchirurgie, Stefan Thiemeier, Unterstützung.

Außerdem will das Maria Hilf in dem MVZ im Schützengraben eine Onkologische Praxis für die Behandlung von Krebspatienten einrichten. Dafür stehe in dem Gebäude Platz in einer oberen Etage zur Verfügung. Dahinter stehe die Überlegung, so Rene Thiemann, die Patienten künftig in Brilon zu behandeln und die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu sichern.

Altkreis Brilon Konsolidierungsmaßnahmen greifen Die 2019 Jahr umgesetzten Konsolidierungsstrategie hat nach Ansicht von Rene Thiemann in die richtige Richtung geführt. „Das Krisenjahr ist überwunden.“ Der Jahresabschluss werde „deutlich besser ausfallen“ als der von 2018. Damals hatte das Maria Hilf ein Defizit von rund 3,78 Millionen Euro auflaufen lassen, was Thiemann in seinem Geschäftsbericht zum Teil dem Missmanagement seiner Vorgänger ankreidet hatte. Im Lauf des vergangenen Jahres sei vor allem auf der Kostenseite eine Verbesserung gelungen.

Was mögliche fachliche Kooperationen mit anderen Krankenhäusern angeht, steht das Maria Hilf in Kontakten mit der Josefsklinik in Bigge und dem Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft. Details dazu wollte die Krankenhausleitung aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben.

Das gilt auch für die künftige Nutzung der durch den Fortgang des Reha-Studios Promotio in der vierten Etage frei gewordenen Fläche. Rund 900 Quadratmeter stehen dort zurzeit leer. Es gebe aber, so Rene Thiemann, erste Überlegungen für eine neuartige Nutzung durch das Krankenhaus.