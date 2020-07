Briloner nach Angriff auf Bekannten auf der Flucht

Brilon. Ein Treffen unter Arbeitskollegen im Garten nahm eine unerwartete Wendung: Plötzlich setzte es Schläge.

Noch nicht gefasst ist der Mann, der am Freitag (17.7.), gegen 21 Uhr, einen Bekannten niedergeschlagen und versucht haben soll, diesen zu berauben. Der 38-Jährige aus Brilon hatte seinen Arbeitskollegen im Garten eines Wohnhauses im Mühlenweg besucht.

Unvermittelt, so die Polizei, schlug er den 56-jährigen Bekannten nieder und nahm dessen Handy an sich. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der leicht verletzte Geschädigte sein Telefon wieder an sich nehmen konnte.

Der 38-Jährige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch nicht bekannt.