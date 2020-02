Briloner radeln nach Soest und überbringen Hanse-Einladung

Brilon. Schöne Idee: Briloner radeln nach Soest und überbringen den Hanse-Nachbarn offiziell die Einladung zum Internationalen Hansetag in Brilon.

Eine Fahrradtour von der Hansestadt Brilon zur Hansestadt Soest plant der Heimatbund Brilon am Sonntag, 8. März. Offiziell soll dort die Einladung zu den Hanssetagen im Juni übergeben werde. Wer mitfahren will, kann sich für diese Tour mit dem Drahtesel anmelden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Geschichte

Für die Hansestadt Brilon hatte die Hansestadt Soest eine besondere Bedeutung. Soest gehörte neben Dortmund, Münster und Osnabrück zu den vier Hansevororten in Westfalen. Lippstadt, Werl, Arnsberg, Attendorn, Rüthen, Geseke und Brilon gehörten als Beistädte zum Hansequartier Soest. Auf dem Hanseweg wurden von Brilon u.a. Textilgüter und Produkte der Montanindustrie wie Blei und Eisenerze mit Karren und Eseln nach Soest transportiert.

Archäologische Funde belegen, dass seit rd. 2000 Jahren Handelsbeziehungen zwischen Soest und der Briloner Hochfläche bestehen. Um die Bedeutung der Handelsbeziehungen in das Bewusstsein zu heben, haben schon 2007 auf Initiative des Briloner Heimatbundes – Semper Idem Heimatfreunde aus Soest, Rüthen, Brilon und Korbach sowie der am Wege liegenden Dörfer die alten Hansebeziehungen aufleben lassen.

Auf alten Hansewegen

Unter Leitung des Altwegeforschers Horst Braukmann (Soest) haben sie gemeinsam den historischen Hanseweg von Soest über die Rüder (Rüthener) Warthe, Altenrüthen, Scharfenberg und die Niedermühle zum Kreuziger Tor der Stadt Brilon erforscht. Das ist eine von drei Varianten. Alle Hansewege lassen sich anhand von Hohlwegen, historischen Landkarten und Urkunden noch heute entdecken. Solche Wege, die wegen der morastigen Täler möglichst auf den Höhenrücken verliefen, wurden bis zum Beginn des Kunststraßenbaus um 1800 benutzt.

Weitere Etappen der Heimatfreunde verliefen von Brilon über Hoppecke, Bontkirchen, Stormbruch, Ottlar, Deisfeld, Schweinsbühl, Rhena und Lelbach nach Korbach. Dieser Weg ist in einer historischen Karte von 1579 eingezeichnet.

Die Tour

Am Sonntag, 8. März , machen sich Heimat- und Sportfreunde auf den Weg nach Soest, um die Stadt und deren Bevölkerung zu den Internationalen Hansetagen vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon symbolisch einzuladen.

Altkreis Brilon Eckdaten zur Hanse-Radtour Datum: 8. März (Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der April) Start: 9 Uhr Ort: Museum Haus Hövener in Brilon Z iel: Historischer Soestweg Anmeldungen (mit voller Adresse und Telefonnummer bis zum 21. Februar; die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 begrenzt) unter E-Mail: 800@brilon.de oder 02961 794 102. Auf alle Teilnehmer wird Rücksicht genommen. Motto: „Wir wollen radeln nicht rasen.“

Dieses Mal müssen Schnadeesel Huberta und die anderen Grautiere im Stall bleiben. Die Esel werden durch Drahtesel ersetzt. Am 8. März um 9 Uhr startet die „Hanseflotte“ am Museum Haus Hövener Am Nachmittag übergeben die Teilnehmer das Einladungsschreiben an die Verantwortlichen und die Bevölkerung der Stadt Soest.

Die Route

Der Weg führt nicht durch die Wälder und über die historischen Hohlwege. Er führt auf der alten Trasse der Eisenbahnverbindung Brilon - Soest auf dem Möhneradweg an Rüthen vorbei nach Belecke. Nach einer Pause radeln die Teilnehmer zu dem großen Parkplatz am Möhnesee. Hier wird eine größere Pause mit einem Imbiss eingelegt.

Frisch gestärkt folgt ein kleiner Anstieg zur Haar hinauf. Vom Haarstrang geht es danach bergab nach Soest. Der Briloner Heimatbund - Semper Idem, das Museum Haus Hövener und die Stadt Brilon laden im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums ein. Jeder kann teilnehmen. Die Strecke von rd. 60 Kilometern kann man mit dem E-Bike und auch mit einem Tourenrad bewältigen.