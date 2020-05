Bruchhausen: Pfarrer Herbert Kringe hinterlässt eine Chronik

Mehr als dreieinhalb Jahrzehnte hat der legendäre Pfarrer Herbert Kringe das Leben im Dorf an den Steinen mit geprägt. Wenn im August die St. Cyriakus Pfarrgemeinde den 15. Todestag begeht, dürfte ein ganz besonderer Nachlass des legendären Geistlichen das Interesse der Bruchhauser wecken: eine Chronik über das Leben im Dorf während seines Wirkens von 1965 und 2003.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Beim Stöbern in den Archiven von Pfarrer Kringe fanden wir eine Chronik. Alljährlich am Silvestertag hatte der rührige Geistliche die Geschehnisse im Dorf auf drei bis vier Seiten in einer dicken Kladde (früher oft als Kassenbuch verwendet) die Geschehnisse im Dorf aus seiner ganz ureigenen Sicht festgehalten“, so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Heinrich Weber. Schon nach kurzem Blättern sei ihm und Hansi Axmann deutlich geworden, welch ganz besonderen Schatz sie dort entdeckt hatten. Nur dann standen sie vor einem Problem: die Chronik war in „Sütterlin“ geschrieben, eine alte deutsche Schrift, die heute kaum jemand noch lesen kann.

Wer kann übersetzen?

„Wer im Dorf kann uns das übersetzen?“, war die große Frage. Doch man wurde fündig. Die Braukerin Rita Weller (Gickels) und Schwester Lioba (Dellian) von den Benediktinerinnen in Varensell, die in Bruchhausen im Ferienhaus des Ordens regelmäßig Urlaub macht, hatten diese Schrift noch gelernt und machten sich an die Arbeit. „Kein leichtes Unterfangen, die Schrift war mitunter nur schwer lesbar“, sagt Wellers . Nicht selten wurde diskutiert, ob der Inhalt auch sinngemäß richtig wiedergegeben wurde. Auch mit den Namen, insbesondere der indischen Stipendiaten, habe man sich nicht gerade leicht getan.

Fein säuberlich hat Pfarrer Herbert Kringe das leben im Dorf dokumentiert Foto: Joachim Aue

Für Schwester Lioba war es eine abwechslungsreiche Urlaubsbeschäftigung. Täglich etwa vier Stunden habe sie mit der mühevollen Kleinarbeit verbracht, eine handschriftliche Übersetzung anzufertigen. Gut 50 Stunden seien das wohl gewesen und bei Rita Weller kaum weniger, meint die engagierte Benediktinerin, die schon mehr als 30 Mal im „Haus am Stein“ zu Gast war und sich als halbe Braukerin fühlt.

Texte in digitale Form bringen

Hanna Stuhldreher erklärte sich anschließend bereit, die Texte in eine digitale Form zu bringen und Hannelore Steinrücken las den Nachlass Korrektur, in dem sich fast jeder Bruchhäuser wiederfindet.

Pfarrer Herbert Kringe Foto: Privat

Beim Lesen der Übersetzung wird schnell klar, dass Pfarrer Kringe „sein“ Dorf ganz schön im Griff hatte. Ohne ihn lief nichts, nicht nur aus kirchlicher Sicht, sondern auch im kulturellen und politischen Leben. Er wusste auch wer sonntags regelmäßig den Gottesdienst besuchte und wehe bei der jährlichen Kirchenzählung stimmten die Zahlen nicht. Äußerst konservativ war er allemal, ohne Gottes Segen ging gar nichts in Bruchhausen, erzählt Rita Weller und erinnert sich: „Wir mussten uns sogar kirchlich verloben“. Dank Kringe, der 1924 in Netphen im Siegerland geboren und 1953 in Paderborn zum Priester geweiht wurde, blühte die St. Cyriakus Pfarrgemeinde richtig auf, ergänzt Heinrich Weber.

Indische Geistliche gedenken dem Pfarrer

Breiten Raum in den Aufzeichnungen nimmt Kringes Engagement in der Priesterausbildung in Kerala in Indien ein, wo er fast wie ein Heiliger verehrt wird. Immer wieder appellierte er an die Opferbereitschaft der Brauker und bat um Unterstützung. Mit Erfolg, immerhin wurden so 840 Patenschaften von den Dorfbewohnern übernommen. Noch heute kommen zum Dank an seinem Todestag indische Geistliche, um ein Requiem zu feiern. Auch wenn es um die Ärmsten der Armen ging, war der Pfarrer ein großer Motivator. Heinrich Weber: „Einmal sollten die Dorfbewohner zu Weihnachten 1000 Paar Socken für Bedürftige stricken.“ Auch das klappte und ihr Pfarrer musste nicht drei Tage barfuß durchs Dorf laufen.

Jetzt legt der Chronist die Schreibfeder nieder, schreibt er Silvester 2003. Gerade auf den letzten Seiten wird noch einmal deutlich, dass wie es einmal im Dorf und mit dem religiösen Leben allgemein weitergeht, seine ganze Sorge galt. Diese Frage müsse die Zukunft beantworten.

Dieser Nachlass müsse eigentlich allen Bruchhäusern zugänglich gemacht werden und als Druckwerk erscheinen, schlug Heinrich Weber vor. Er sei gespannt, wie das Dorf darüber denke.