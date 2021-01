Chefarztwechsel am St.-Marien-Hospital Marsberg

Dr. Michael Bucher (links) verabschiedet sich in den Ruhestand. Wolfgang Zwerenz wird zum 1. Februar Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Marien-Hospital Marsberg

Marsberg Wolfgang Zwerenz folgt auf Dr. Michael Bucher. Die minimal-invasiven Chirurgie ist ein Spezialgebiet des neuen Chefarztes.

Zum 1. Februar verabschiedet sich der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Michael Bucher, am in den Ruhestand. Er war in dieser Funktion knapp 14 Jahre lang tätig. Auf ihn folgt Wolfgang Zwerenz, derzeit Oberarzt und Sektionsleiter minimal-invasive Chirurgie, auf den Chefarztposten.

„Die interne Besetzung der Stelle steht für die Kontinuität der Abteilung“, sagt Siegfried Rörig, Kaufmännischer Direktor und Regionalleiter des St.-Marien-Hospitals. Die beiden Ärzte haben die vergangenen Wochen genutzt und eine detaillierte Übergabe vollzogen. „Wir danken Michael Bucher herzlich für sein außerordentliches Engagement. Ohne ihn hätte sich das Krankenhaus nicht in dieser Weise weiterentwickelt“, drückt Rörig seinen Dank im Namen des gesamten Direktoriums des Hospitals in Marsberg aus.

Minimalinvasive Chirurgie

Nach Stationen in Straubing und Würzburg nahm Michael Bucher 1993 zunächst eine Stelle im Paderborner Brüderkrankenhaus an. Dort stürzte sich Bucher in die Arbeit und etablierte zusammen mit Kollegen die minimal-invasive Chirurgie. Gleiches machte er ab 2007 in Marsberg in der Funktion des Chefarztes. „Die familiäre Atmosphäre in Marsberg schätze ich sehr“, sagt der Chirurg, man kenne sich und wenn ein Mitarbeitender mal einen Durchhänger habe, würde er von den anderen Kollegen aufgefangen. „Dass man in einem Haus wie Marsberg vieles auf dem kleinen Dienstweg regeln kann, ist ein unglaublicher Vorteil“, sagt Bucher.

Wolfgang Zwerenz ist seit sieben Jahren Oberarzt in Marsberg, wo er auch wohnt. Wie Bucher sieht er große Vorteile in der schnellen und interdisziplinären Kommunikation, er spricht von einem „herzlichen Miteinander“. Seine Schwerpunkte hat er am St. Marien-Hospital längst besetzt. Auf dem Gebiet der minimal-invasiven Chirurgie, der „Schlüsselloch-Operationen", sind es unter anderem Operationen wie Leistenbrüche, Blinddarmentzündungen, Gallenblasenentzündungen, Dickdarmoperationen und Operationen am Magen und Zwerchfell bei Sodbrennen. Besonders liegt ihm die Kontaktpflege zu den niedergelassenen Ärzten im Kreis am Herzen.