Corona: Ab wann ist ein Event eine Großveranstaltung?

Absagen, Absagen, Absagen! Nach den neuen Corona-Verfügungen hagelt es Absagen ohne Ende – auch im Hochsauerlandkreis. Zunächst bis zum 31. August dürfen keine Großveranstaltungen mehr stattfinden. Aber ab welcher Größenordnung reden wir von Großveranstaltungen?

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In diesem Punkt hoffen viele auf Klärung. Selbst im Gespräch mit Veranstaltern und Kommunen herrscht große Unsicherheit über diese Definition.

Eine Nachfrage beim NRW-Innenministerium in Düsseldorf bringt zumindest etwas Klarheit: „Derzeit wird in dieser Frage eine bundeseinheitliche Regelung angestrebt“, sagt Pressesprecher Matthias Gebler, der diese Frage gestern häufiger gestellt bekommen hatte.

„Rahmenbedingungen“ und „Orientierungshilfen“

Ob die Bundesregierung wirklich eine Zahl von 1000, 5000 oder gar 10.000 Besuchern ins Spiel bringen wird, ist fraglich.

Vielmehr wird es wohl um „Rahmenbedingungen“ und „Orientierungshilfen“ und um „Bewertungsspielräume“ bei Städten und beim Kreis gehen. Im Nachklang der Love-Parade hatte es solche Orientierungsrahmen gegeben, die aber gerade jetzt in Sachen Infektionsschutz nicht mehr up to date sein dürften. In dem Zusammenhang kursiert immer wieder die Zahl 1000 – sie stammt aber noch aus der Corona-Anfangsphase. B

is zum 3. Mai gelte das Kontaktverbot, wodurch Großveranstaltungen zurzeit gar kein Thema seien, so Gebler. Und wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gebe, müsse die Kommune bzw. der Kreis entscheiden, was innerhalb dieses Rahmens machbar sei.

Beispiel 300 Karnevalisten in Heinberg

Letztendlich spielen vermutlich Größe der Örtlichkeit, zu erwartende Teilnehmerzahl und Risiko-Abschätzung eine Rolle. In Heinsberg waren es 300 Teilnehmer einer Karnevalsveranstaltung, nach der die Verbreitung des Virus Fahrt aufnahm. Im Vorfeld hätte wohl kaum jemand von der „Großveranstaltung“ gesprochen.