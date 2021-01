Corona-Ausbruch: Zahlen im Josefsheim Bigge steigen rasant

Olsberg-Bigge Immer mehr Mitarbeiter und Bewohner im Josefsheim Bigge, einem Heim für Behinderte, werden positiv auf Corona getestet. Die Lage ist erst:

Im Josefsheim in Bigge steigen die Coronafälle stark an. Betroffen sind sowohl Bewohner des Heims als auch Mitarbeiter.

Mit Stand von Montag ist die von 14 auf 35 angestiegen. Fünf der Betroffenen werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt. Entsprechend ist auch die Zahl der Kontaktpersonen nun gestiegen, denn zwei Wohnhäuser und eine separate Wohneinheit auf dem Campus des Josefsheims sind jetzt von Corona betroffen. Dort gilt nun eine durch das Gesundheitsamt verhängte Quarantäne.

Für die anderen Wohnhäuser gilt zwar keine , jedoch gibt es auf dem Gelände die Vorgabe, Kontakt möglichst zu minimieren. Somit werden derzeit nur umgesetzt. Die bereits Freitag letzter Woche geschlossenen Bigger Werkstätten öffnen erstmal nicht. Externe Beschäftige aus den Gruppen Franziskushof, Körling und Olsberger Hütte arbeiten hingegen weiter.

Etliche Kontaktpersonen in Quarantäne

Hinzu kommt, dass sich in amtlich verordneter Quarantäne befinden. Mit der Konsequenz, dass teilweise auch Mitarbeiter im Wohnbereich fehlen. Janine Rottler, die seit Oktober letzten Jahres in der Geschäftsführung des Josefsheim tätig ist, ist trotz der besonderen Situation dankbar „über das nicht in Worte zufassende Engagement der Mitarbeitenden, dass mich zutiefst berührt und stolz macht. Sogar einige Kollegen aus den Werkstätten sowie dem Berufsbildungswerk sind spontan bereit, die Teams im personell zu unterstützen.“

Impfungen werden verschoben

Der Corona-Ausbruch auf dem Campus hat auch zur Folge, dass der

angekündigte Impfstart in der kommenden Woche verschoben wird. In der vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren. im besonderen Wohnbereich waren zunächst geplant.

Das mobile Impfteam der Impfkommission des Hochsauerlandkreises stand dafür im Austausch mit den Hausärzten sowie der Elisabethklinik vor Ort. Nun kann die Reihen-Impfung erst starten, wenn keine positiven Testungen mehr vorliegen.

Am vergangenen Dienstag wurden bei der regelmäßig stattfindenden Symptomkontrolle und anschließend vom Pflegepersonal durchgeführten Antigen-Schnelltestungen erste positive Verdachtsfälle im Josefsheim Bigge bekannt. Auf dem Campus in Bigge gibt es sechs Wohnhäuser, in denen besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung angeboten werden. Hier leben rund 250 Menschen mit unterschiedlichstem Behinderungsgrad in einzelnen Wohngruppen.