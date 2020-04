Corona-Bilanz: Treffen mit rund 30 Sportwagen in Winterberg

Altkreis Brilon/Hochsauerlandkreis. Die Polizei war am Wochenende im HSK erneut auf Corona-Streife. Wo sie einschreiten musste und wo Maßnahmen ergriffen wurden.

Noch immer gelten die Kontaktsperren und Maßnahmen zum Versammlungsverbot, um das Coronavirus zu bekämpfen. Daher war auch an diesem Wochenende die Polizei unterwegs, um Verstöße zu ahnden. Holger Glaremin, Pressesprecher der Polizei Hochsauerlandkreis, spricht von wenigen Vergehen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

30-jähriger Mann auf Spielplatz

So seien Freitagnachmittag Jugendliche an der Sauerlandtherme gesichtet worden, die in einer größeren Gruppe zusammengestanden hätten.

Freitagabend sei ein 30-jähriger Mann auf einem Spielplatz angesprochen worden. „Der Mann darf sich dort nicht aufhalten, denn die Spielplätze sind bis auf weiteres gesperrt“, erklärt Holger Glaremin.

Am Samstag sei den Beamten eine Ansammlung vor dem Winterberger McDonalds aufgefallen. „Zwanzig bis dreißig Leute haben sich dort mit hochwertigen Sportwagen getroffen“, so der Pressesprecher. Maßnahmen seien keine eingeleitet worden. „Die Mindestabstände wurden korrekt eingehalten.“

Eine genauere Bilanz ist nach diesem Wochenende bisher nicht möglich. Holger Glaremin konnte bis zum Nachmittag keine genaueren Zahlen einsehen.