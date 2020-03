Corona: Brilons Bürgermeister sucht die „Helden des Alltags“

Brilon. Brilons Bürgermeister Christof Bartsch sucht Helden, die in der Coronakrise nicht auf Distanz gehen können. So können sie vorgeschlagen werden.

Es ist eine Aktion mit doppelter Wirkung: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sucht „Helden des Alltags". Jene, die nicht auf Distanz gehen können, weil sie in Brilon den Laden am Laufen zu halten haben.

Jene, deren Arbeit sich nicht ins Homeoffice verlegen lässt. Jene, die im Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten und jene, die dafür sorgen, dass es beim Rückzug in die eigenen vier Wände an nichts fehlt. Das habe in Brilon in der ersten Woche gut geklappt, meint Dr. Bartsch in einer Video-Botschaft auf der Facebook-Seite der Stadt. Seinen Dank verbindet er mit einem Appell: „Haltet durch!"

Wertschätzung mit Brilon Gutschein

Er sei tief beeindruckt, welcher Respekt und welche Solidarität denen entgegengebracht werde, „die Tag und Nacht für uns da sind". Dr. Bartsch ruft die Bürger auf, ihm solche Heldinnen und Helden zu nennen. Als Zeichen der Wertschätzung sollen sie einen Brilon Gutschein erhalten. Das sei, so der Bürgermeister, das Dankeschön „für die, die es verdient haben".

Darüber hinaus kommt die Aktion aber auch dem Briloner Einzelhandel zu Gute, der zum großen Teil zurzeit seine Türen bekanntlich geschlossen lassen muss und sich, so Dr. Bartsch, derzeit „große Sorgen" mache. In insgesamt 140 Briloner Geschäften und Restaurants kann man den Brilon Gutschein einlösen. Erhältlich ist der Gutschein bei der Sparkasse Hochsauerland und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten.

Aktion von Prima Brilon

Der Brilon Gutschein ist eine Aktion von Prima Brilon, dem Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern im Gewerbeverein. Dieser Gutschein besteht aus einem Schmuckumschlag und dem eigentlichen Gutschein im EC-Karten-Format. Der passt in jedes Portemonnaie und kann so auch für die Erfüllung eines ganz spontanen Wunsches genutzt werden. Die Höhe des Geschenkbetrages ist ab 10 Euro frei wählbar.

Zehn Gutscheine hat Bürgermeister Dr. Bartsch aus eigenen Mitteln ausgelobt. Wer darüber hinaus seine Aktion unterstützen und selbst auch „Helden des Alltags" Dank sagen und sich mit einem Gutschein beteiligen möchte - Dr. Bartsch: “Die ersten Zusagen habe ich schon." - kann sich ebenso an ihn wenden, wie alle, die ihre ganz persönliche Heldin oder ihren ganz persönlichen Held des Alltags vorschlagen möchte.

Dazu reicht es einfach eine Mail mit dem Namen und dem Grund für die Nominierung für die Aktion an die Adresse c.bartsch@brilon.de zu schicken.