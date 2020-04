Corona: China-Kontakt soll tausende FFP-Masken in HSK senden

Atemschutzmasken sind rar. Eine mögliche Großlieferung aus China könnte die Lage im Hochsauerlandkreis entspannen. Dabei handelt es sich um FFP2- beziehungsweise FFP3-Atemschutzmasken, die den höchsten medizinischen Standards entsprechen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Es sind aber erst noch Hürden zu nehmen.

Österreich hat sie, in Thüringen preschen die ersten damit vor und vielleicht kommt sie früher oder später auch im ganzen Bundesgebiet. Es geht in Zeiten von Corona um die Maskenpflicht. Viele Bürger würden bereitwillig solchen Schutz tragen, wenn man ihn denn kaufen könnte. In vorderster Linie muss ohnehin zunächst an die Menschen gedacht werden, die im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiten.

„Wir versuchen an verschiedenen Stellen Masken zu bekommen. Wenn das Land mit den Lieferungen nicht nachkommt – und davon gehe ich aus - müssen wir uns selbst helfen. Aber das ist gar nicht so leicht“, sagt Kreissprecher Martin Reuther.

Bezug zu Hallenberg öffnet Türen in China

Und manchmal helfen persönliche Beziehungen. Momentan laufen konkrete Verhandlungen, damit der Kreis dem Vernehmen nach für rund 250.000 Euro Schutzmasken aus China bekommen kann.

Über Hallenbergs Bürgermeister Michael Kronauge war der Kontakt zu „SinoGermanTrade“ zustande gekommen. Gründerin dieser Plattform, die Unternehmen aus Deutschland und China zusammenbringt, ist Isabell Wiedenroth. Die Unternehmensberaterin und studierte Ostasienwissenschaftlerin hat umfangreiche China-Erfahrungen im operativen Geschäft. Sie ist die Partnerin von Marcus Hernig. Der wiederum lebt seit 1992 in China und arbeitete dort im Bildungs- und Kultursektor - unter anderem für die Goethe-Institute in Shanghai und Kyoto. Seine Bücher schreibt er in Hallenberg, wo er vor einigen Jahren ein kleines Haus gekauft hat.

„Wir haben darüber gesprochen, dass es problematisch ist, Schutzmasken zu bekommen. Daraufhin hat Frau Wiedenroth gesagt, sie kenne den Chef einer Herstellerfirma persönlich und werde sich kümmern. Das hat sie getan“, so Kronauge.

Ware muss ein in Deutschland gültiges Zertifikat haben

Das Problem auf der einen Seite besteht darin, dass die Firmen zumindest einen Teil der Bezahlung im Voraus haben möchten.

„Und auf der anderen Seite muss natürlich der Qualitäts- und Sicherheitsstandard stimmen. Die Ware muss ein in Deutschland gültiges Zertifikat haben“, so Martin Reuther. Er bestätigt, dass dazu bislang Gespräch geführt worden seien, aber final noch kein Auftrag erteilt worden sei. „Ein Kollege aus dem Rettungsdienst, der sonst auch für den Einkauf zuständig ist, macht zurzeit nichts anderes, als alle Möglichkeiten abzuklopfen.“ Inzwischen gehe es auch nicht nur um Schutzmasken, sondern generell um Schutzkleidung. Reuther: „Wie das aktuelle Beispiel Haus Waldesruh in Neuastenberg zeigt, müssen wir auch in Sachen Schutzausrüstung entsprechend aufgestellt sein.“

Taten statt Worte – und keine Frage des Geldes

Wie viele Masken für die besagte Summe geordert werden könnten, ließ sich am Freitag nicht klären. Auf der Internetseite www.sinogermantrade.com ist nachzulesen: „Aus Sorge vor einer Ansteckung decken sich viele mit Mundschutz sein. Das führt dazu, dass er im Internet zu horrenden Preisen angeboten wird und Kliniken die Masken ausgehen.

Nicht nur die Bundesregierung auch die chinesische Regierung hat den Handel mit Atemmasken und Mundschutz eingeschränkt. Aufgrund unseres umfassenden Netzwerkes und intensiver Kooperationen mit zertifizierten Qualitätsherstellern in China können wir eine Initiative gegen Covid19 einleiten.“

Gerade in Zeiten der Coronakrise wolle man auf die Wichtigkeit der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit hinweisen und zwar nach dem Motto „Taten statt Worte“.

Derartige Summen für den Einkauf von Schutzmasken sind im Kreishaushalt nicht vorgesehen. „Das ist jetzt nicht die Frage. Das muss man später sehen, wie das in den Etat passt.“