Corona: Danke! – Einzelhändler lobt Solidarität der Briloner

Infobox Appell an Briloner

Zahlreiche Läden hatten sich an Alternativlösungen und -angebote während des Corona-Lockdowns versucht, um den Brilonern Angebote neben den Online-Riesen zu bieten.

Christian Leiße, Vorsitzender des Briloner Gewerbevereins, hatte schon während der Schließung an die Briloner appelliert: „Zeigen Sie sich solidarisch, treten Sie nicht die Flucht ins Internet an. Schließen Sie Ihr Portemonnaie und stecken Sie die Kaufkraft später in die Einzelhändler vor Ort.“