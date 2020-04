Corona: Darum gilt die Maskenpflicht in NRW nicht an Schulen

Hochsauerlandkreis/Düsseldorf. In NRW gilt ab 27. April eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Bus, Bahn sowie beim Einkaufen. Deshalb gibt es an Schulen keine Maskenpflicht.

Nordrhein-Westfalen führt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom Montag, 27. April, an sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises erfuhr von dem neuen verpflichtenden Corona-Schutz aus den Medien. Ein Erlass lag am Mittwoch im Kreishaus noch nicht vor. Unklarheit herrschte daher zunächst zum Beispiel ob die Mund-Nasen-Schutz auch im Schulbetrieb verpflichtend ist.

Hygienekonzept des NRW-Schulministeriums

Für den Betrieb der nordrhein-westfälischen Schulen sei keine Maskenpflicht angeordnet worden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Moritz Kracht am Mittwochmittag auf Nachfrage der WP.

Kracht verwies in diesem Zusammenhang auf das Hygienekonzept des NRW-Schulministeriums. Dort seien entsprechende Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen geregelt. „Das Nadelöhr ist der Transport der Schüler durch den ÖPNV.“ Diese Engstelle werden durch den ab Montag greifenden verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz aufgefangen.

Spendern für Händedesinfektion Mangelware

Das Hygienekonzert des Schulministeriums regelt unter anderem die Anforderungen an die Hygiene in der Schule, die Zahl und Zusammensetzung von Schülern und Lehrern in den Räumen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine namentlichen Registrierung des Sitzplatzes, eine Teilung der Lerngruppen sowie die Bereitstellung von Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten.

„Eine Maskenpflicht ist nur dann erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten werden kann“, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

In einigen vorgeschriebenen Hygiene-Bereichen sehen die Schulträger allerdings Probleme. Eine ausreichenden Zahl von Spendern für Händedesinfektion sind an den meisten Schulen im Hochsauerlandkreis überhaupt nicht vorhanden.