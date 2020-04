Corona: Das Filmtheater Winterberg setzt jetzt auf Autokino

Kinos haben geschlossen. Freizeitparks sind dicht. Und Veranstaltungstechniker braucht in Zeiten von Corona auch niemand. Aber wenn sich diese drei Berufsgruppen zusammentun, dann geht da was – trotz Virus. Das Filmtheater Winterberg, das Fort-Fun-Abenteuerland in Bestwig-Wasserfall und die Firma Eventtechnik Südwestfalen aus Meschede haben auf dem Parkplatz von Fort Fun ein Autokino eingerichtet. Zweimal täglich gibt es - selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften - Kino im eigenen Auto. Die ersten Filme sind auf ausverkauftem Parkplatz gelaufen, in dieser und der nächsten Woche geht es weiter – mit Unterstützung aus Winterberg.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Vor einigen Wochen musste die Familie Wahle ihr traditionsreiches Filmtheater in Winterberg wegen Corona schließen. Wann es weitergeht, weiß momentan niemand. Aber Kino, so die Wahles, muss in den Köpfen der Leute bleiben. Das war ein Gedanke, der sie permanent beschäftigte. „Vergangenen Mittwoch kam ganz überraschend die Anfrage, ob wir beim Autokino mitmachen wollten und binnen 72 Stunden war das Projekt startklar“, freut sich Kinobetreiber Joachim Wahle, für den Outdoor-Kino bislang Neuland war. Das Schöne ist, dass sich hier drei Partner gefunden haben, die die Idee ohne den anderen nicht hätten umsetzen können.

Altkreis Brilon Das Auto-Kino-Programm in dieser Woche Heute: „Shaun das Schaf - Ufo-Alarm“ (16 Uhr) und „Shazam“ (20 Uhr) Donnerstag: „Peter Hase“ (16 Uhr) und „Parasite“ (20 Uhr) Freitag: „Ostwind“ (15 Uhr), „Joker“ (18 Uhr) und „Scary stories to tell in the dark“ (21 Uhr) Samstag: „Angry birds“ (16 Uhr), „Das perfekte Geheimnis“ (20 Uhr) Sonntag: „Das perfekte Geheimnis“ (16 Uhr) und „Le Mans 66“ (19.30 Uhr)

Die Eventtechnik von Dirk Joachimsmeier baute im Nu eine riesige LED-Wand auf; dort können Filme auch bei Tageslicht gezeigt werden. Fort Fun stellt das Gelände zur Verfügung und sorgt über ein Menü-Paket dafür, dass die Zuschauer nicht auf Popcorn, Getränke oder Süßigkeiten verzichten müssen. Und das Filmtheater organisiert und zeigt die Filme.

Leute sind begeistert

„Jeder allein hätte das nicht hinbekommen. Wir haben den Draht zu den Filmverleihen und ein zertifiziertes Kassen-System, ohne das die Filme nicht gezeigt werden dürften“, sagt Annette Wahle.

Das Ganze läuft nicht über Beamer oder Projektoren, sondern über Blueray-Player. „Die Qualität ist wirklich klasse; die Leute sind mehr als begeistert gewesen. Und sie waren dankbar, dass ihnen etwas geboten wird“, sagt ihr Sohn Jonas Wahle, der mithilft und z.B. die Kino-Karten einscannt. Die Tickets kann man im Internet buchen – im Filmtheater oder bei Fort Fun. Die Bestätigungsmail enthält einen Zahlencode, der wird auf dem Parkplatz eingescannt – das geht sogar bei geschlossenem Fenster und dann heißt es „Film ab!“

Wie alle Kulturbetriebe hat es auch ein Filmtheater in Corona-Zeiten schwer. Die Idee mit dem Autokino ist ein Mosaikstein, um Menschen Ablenkung zu bieten und die Einrichtung „Kino“ auf dem Schirm zu behalten. Das Filmtheater bietet aber auch über einen Streaming-Dienst die Möglichkeit, sich aktuelle Filme für zu Hause herunterzuladen.

Auf https://www.kino-on-demand.com/?refid=filmtheaterwinterberg gibt es ein umfassendes Programm mit vielen Filmperlen. Bei jedem fünften Abruf erhält der Kunde einen Fünf-Euro-Kinogutschein, den er direkt im Kino einlösen kann, sobald es wieder geöffnet hat.

Altkreis Brilon Selbst Bundesnetzagentur spielt schnell mit Da die vorgegebenen Abstände im Autokino eingehalten werden, wenn jeder in seinem Auto sitzt, ist diese Freizeitbeschäftigung erlaubt und wurde auch sofort rege genutzt. 100 Autos waren es zum Start; auf 120 Plätze soll ausgeweitet werden. Zutritt haben zwei Personen pro Auto oder Familien, die in einem Haushalt leben. Bei der Einfahrt kann man sich im Drive-Through mit Getränken und Knabbereien versorgen, wie es auch im Kino am Eingang üblich ist. Dabei wird auch die Frequenz mitgeteilt, über die man dann per Autoradio mit dem Ton des Films versorgt wird. Andreas Siewering, Geschäftsführer von Fort Fun, sagt dazu: „Es war wirklich toll, wie die Bundesnetzagentur da mit uns zusammengearbeitet hat. Normalerweise dauert es Wochen, bis einem so eine Frequenz zugeteilt wird. Wir haben sie jetzt innerhalb von nur zweiundsiebzig Stunden gehabt und konnten daher direkt starten.“ Auch Joachim Wahle, Filmtheater Winterberg, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Filmverleihern. „Wir haben alle Filme, die wir zeigen möchten, ruckzuck bekommen. Das ist auch nicht die Norm, aber in der momentanen Krise funktionieren viele Dinge besser als sonst, weil ja jeder irgendwie zurechtkommen muss“, sagt er. „Wir haben jetzt für die kommenden zwei Wochen ein tolles Paket an Filmen, die wir hier zeigen können.“ Für die Technik des Autokinos ist die Firma Eventtechnik Südwestfalen zuständig. Dirk Joachimsmeier hat in Windeseile die LED-Wand mit den entsprechenden Aufbauten installiert. Für den Sonntagabend war die Vorstellung bereits am Vormittag restlos ausverkauft. Innerhalb kürzester Zeit hatten Fort Fun und Filmtheater tausende Zugriffe auf den Homepages bzw. facebookaccounts. Infos und Tickets: www.filmtheater-winterberg.de oder www.fortfun.de

Diesen Gutschein bekommt das Filmtheater dann bei kino-on-demand erstattet. Annette Wahle: „Das ist auch eine Aktion, um vor allem kleinen unabhängigen Produktionsfirmen und Verleihen das Überleben zu ermöglichen.“

Infos und Tickets: www.filmtheater-winterberg.de oder www.fortfun.de