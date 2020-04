Corona: Diese kreative Idee unterstützt Ärzte in Winterberg

Winterberg. Der Verkehrsverein Winterberg unterstützt örtliche Ärzte in der Corona-Krise. Dafür mussten sie in einen Motorradhandel und in einen Baumarkt.

Corona-Visiere in der Do it Yourself-Version – man nehme: Ein Visier aus dem Motorradzubehörhandel, einen Trageriemen für den Kopf aus dem Baumarkt, ein paar Kabelbinder und Isolierband - und fertig ist das Do it Yourself-Anti-Corona-Visier made in Winterberg.

Gleich zehn Stück davon hat Jörg Hampel, Geschäftsführer des Verkehrsvereins Winterberg in Heim- und Handarbeit hergestellt und namens des Verkehrsvereins örtlichen Ärzten gespendet.

Wie groß der Mangel an Schutzausrüstung für die im medizinischen Bereich Beschäftigten sind, das war Jörg Hampel bei einem Abstecher in einem Baumarkt klar geworden.

Da traf er Dr. Martin Nieswand, Allgemeinmediziner aus Winterberg, der dort nach Gesichtsschutzmasken für seine Praxis suchte

„Der Sauerländer an sich ist ja handwerklich begabt.“

Aus dem Gespräch heraus bot Hampel dem Arzt an, ihn mit seinen persönlichen Kontakten und denen des Verkehrsvereins zu unterstützen. Allein: Alle Recherchen und Anfragen führten zu keinem Ergebnis.

Aber, sagt der Geschäftsführer, „der Sauerländer an sich ist ja handwerklich begabt“. Also setzte sich Jörg Hampel hin und skizzierte verschiedene Modelle. In Zusammenarbeit mit Dr. Nieswand wurden Prototypen begutachtet und getestet. Heraus kam eine Version, die für den Praxis-Einsatz tauglich ist.

Zehn Visiere bisher hergestellt

Diese Auslagen, sagt Jörg Hampel, trägt der Verein, der damit den Einsatz der Ärzte und des medizinischen Personals in diesen Tagen wertschätzen möchte. Das Material ist nicht billig. 17 Euro kostet ein Visier, 11 Euro der Trageriemen.

Die ersten zehn Gesichtsschutzvisiere konnten jetzt an Dr. Nieswand, Dr. Brinkmann und an Dr. med. Mihalic aus Siedlinghausen übergeben werden.

Der Bedarf durch andere Arztpraxen im Stadtgebiet werde noch geprüft, um gegebenenfalls noch weitere Masken herzustellen, so Jörg Hampel. Bleibt zu hoffen, dass die Zutaten dann noch noch erhältlich sind.