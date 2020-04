Corona: Diesen Effekt hat der Shutdown auf die Luft im HSK

Satellitenbilder zeigen weltweit, dass sich die Luftqualität in Ballungsräumen in den wegen der Coronavirus-Pandemie unter Quarantäne stehenden Gebieten deutlich verbessert. Stickstoffdioxid-Werte sinken, Feinstaub-Emissionen gehen zurück. Im ländlichen Raum ist die Luftqualität in der Regel ohnehin besser. Hat der Corona-Shutdown dennoch Auswirkungen auf die Luftqualität im Hochsauerlandkreis?

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zu Hauptverkehrszeiten geht die Schadstoffbelastung zurück

Entlang der viel befahrenen Strecken im Hochsauerlandkreis wird sich in den vergangenen Wochen zu den Hauptverkehrszeiten die Schadstoffbelastung für die Bürger reduziert haben, bestätigt Birgit Kaiser de Garcia, Sprecherin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV).

Entlang der B7 zum Beispiel würden bei entsprechenden Messungen in Antfeld oder Altenbüren zu den Spitzenverkehrszeiten geringere Werte für Feinstaub und Stickstoffoxide gemessen werden. „Da wo wir in den letzten Jahren Grenzwertüberschreitungen gemessen haben, war fast ausschließlich der Kfz-Verkehr der maßgebliche Verursacher der Emissionen“, sagt Kaiser de Garcia.

„Im Moment findet deutlich weniger Verkehr auf den Straßen statt, deshalb gibt es auch weniger verkehrsbedingte Emissionen.“

Jeden Tag Emissionswerte wie an einem Sonntag

Entlang der B7 im Altkreis Brilon oder an anderen Verkehrsschwerpunkten im HSK gibt es allerdings keine Dauer-Messstationen.

Die Emissionen werden zu den Hauptverkehrszeiten werden an diesen Orten zwar nicht so hoch sein, wie in den Ballungszentren, aber: „Da wo wir sonst in den Hauptverkehrszeiten besonders hohe Belastungsspitzen im Tagesverlauf messen, fallen die Werte zurzeit niedriger aus“, erläutert die LANUV-Sprecherin. Die Werte seien jeden Tag etwa so, wie ansonsten an einem Sonntag. Auf die Belastung wirkten aber auch immer mehrere Einflussfaktoren, wie Windverhältnisse, Luftfeuchtigkeit oder Niederschläge.