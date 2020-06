Corona: In drei HSK-Städten gibt es aktuell Corona-Fälle

Die Corona-Zahlen im Hochsauerlandkreis haben sich mit Stand von Freitag, 4. Juni, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag nicht verändert.

Es bleibt bei aktuell 588 Genesenen, vier Erkrankten sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär wird keine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt weiterhin 609.

Aktuell gibt es in Brilon eine Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, in Eslohe sind derzeit zwei Menschen gemeldet, die nachweislich erkrankt sind und in Olsberg gibt es aktuell einen Fall. In sämtlichen anderen Kommunen des Hochsauerlandkreis gibt es derzeit keinen nachgewiesenen Corona-Fall.

Seit Mitte April flacht die Infektionskurve kreisweit deutlich ab.