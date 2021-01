Corona-Krise: In drei HSK-Kliniken startet die Impfung

Hochsauerlandkreis/Olsberg. Die Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie im HSK nehmen langsam Fahrt auf. Jetzt starten Impfungen fürs Personal in drei Krankenhäusern.

Das Impfzentrum Hochsauerlandkreis informiert, dass am Montag, 18. Januar, auch in den Krankenhäusern das Impfen beginnt. Nach der Rückmeldung der Krankenhäuser und einer engen Abstimmung mit ihnen stehen dafür nun rund 2.600 Impfdosen zur Verfügung.

Beginn in drei Krankenhäusern

Zunächst wird das Krankenhauspersonal geimpft, das in den Risikobereichen arbeitet. Direkt am Montag starten das Klinikum Hochsauerland, das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, die Elisabeth-Klinik in Olsberg und die Sauerlandklinik in Hachen mit der Impfung. Alle anderen Häuser folgen unmittelbar danach.