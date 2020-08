Corona: Neun HSK-Urlauber aus dem Balkan mit Virus infiziert

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Corona-Fälle im HSK ist sprunghaft gestiegen. Der Hochsauerlandkreis meldet 9 neue Erkrankungen. Es sind Rückkehrer aus dem Urlaub.

Im Hochsauerlandkreis gibt es am Freitag, 31. Juli, 9 Uhr, neun Neuerkrankungen und zehn Genesene im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind damit 26 Erkrankte, 671 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Stationär wird eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 715. Bei den neun Neuinfektionen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Balkanstaaten.

Die Erkrankten verteilen sich insgesamt auf die Städte Arnsberg (1), Bestwig (1), Hallenberg (5), Marsberg (3), Medebach (1), Meschede (5), Olsberg (1), Schmallenberg (1), Sundern (3), Winterberg (5).