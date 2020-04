Corona: Parkplatz von Ausflugsziel im Sauerland gesperrt

Ab Donnerstag, 9. April. werden alle Parkplätze rund um den Diemelsee bei Marsberg wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres gesperrt. Dies betrifft auch den Großraumparkplatz auf der Helminghauser Seite. Die Toilettenanlage auf diesem Parkplatz bleibt ebenfalls geschlossen.

Abstandsregelungen teilweise nicht eingehalten

Der Parkplatz am Fährhaus ist ein beliebter Treffpunkt für Biker und Ausgangspunkt für Ausflüge am Diemelsee.

Bereits am vergangenen Wochenende lockte das herrliche Frühlingswetter schon so viele Besucher auf diesen Parkplatz, dass die derzeit geltenden Abstandsregelungen teilweise nicht eingehalten werden konnten.

Frisch gepflastert: Die neue Heringhäuser Uferpromenade. Damit es nicht zu eng wird, sollen solche Ausflugsziele in der Corona-Krise gemieden werden. Foto: Karl Schilling / WP

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, haben sich die Gemeinde Diemelsee und die Stadt Marsberg zu dieser Maßnahme entschlossen.

Imbissbetriebe über Ostern zu

Nach Auskunft der Betreiber sind auch die Imbissbetriebe am See „Fritten Jupp“, „Fährhaus“ und das Cafe „Platz am See“ auf der Helminghauser Seeseite sowie der Imbiss am Strandbad in Heringhausen ab Donnerstag, 9. April. bis über die Osterfeiertage geschlossen. Sie werden voraussichtlich am Dienstag,14. April, wieder öffnen.

Am Osterwochenende soll es zum Teil frühlingshaft bleiben – und mit ihm die Ausflügler aus dem Ruhrgebiet, die das Wetter nutzen, um frische Luft zu schnappen. Die Polizei und die Ordnungsämter kündigen an, auch an diesem Wochenende ein Auge auf Gruppen zu haben, die sich nicht an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten. #stayhome lautet auch an diesem Wochenende die Empfehlung.