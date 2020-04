Corona: Shopping trotz Ladenschließungen in Winterberg

Winterberg. Fast alle Einzelhändler in Winterberg mussten wegen des Coronavirus schließen. Die WP informiert, wo online und telefonisch bestellt werden kann.

Auch in Winterberg haben Gewerbetreibenden einen Bestell- und Lieferservice im Angebot, damit Kunden trotz der Corona-Krise nicht auf die Dienste verzichten müssen. Bei diesen Händlern in Winterberg kann man online oder telefonisch bestellen:

Der Lakritzmann – Dulcedo in terra: Abholen oder liefern lassen: 02981 8999832 info@derlakritzmann.de

Blumenhandel Kleinsorge: Abholung (Bezahlung im E-Center Löffler) und Lieferservice unter 02981 802539

Pfälzer Weinlädchen Winterberg: Lieferung nach Bestellung unter 0171 9059652 oder pfaelzerweinlaedchen@gmx.de

VRK Agentur Dietmar Hellemann HSK Ost: Beratung unter 02983 802539.

Miley’s Aperitif/PlanBar Events: Lieferung ab 2 Flaschen. Bestellung per Mail an info@planbarevents.deSolivér Gin Likör: Lieferung nach Bestellung unter 02983 4059923 oder per Mail an solivergin@web.de oder Abholung im Grünen Apfel Siedlinghausen

Schneidertraining Karin Schneider: Einzelcoachings via Skype. Infos unter 02981 5089280 oder per Mail an info@schneidertraining.infoSteamshop Winterberg: Lieferservice montags bis freitags 18 bis 20 Uhr. Bestellungen telefonisch/WhatsApp an 0157 531181086

Erlebnisberg Kappe: Gutscheine kaufen unter www.erlebnisbergkappe.de 02981 9296433 oder per Mail an info@erlebnisbergkappe.de

Baumarkt Heimwerkermarkt Müllenhoff: Lieferung gegen kleinen Aufpreis: 02981 90210 oder E-Mai lan post@muellenhoff.comHistorische

Wassermühle Schleimer: Abholung nach vorheriger Anmeldung/Bestellung unter 02985 210 oder 01709793459

Die Notenschmiede: Online-Einzelunterricht und Prüfungsvorbereitung unter www.dienotenschmiede.de; info@dienotenschmiede.de oder 02981 929787

Porthaus Fachgeschäft für Farben, Tapeten und Bodenbeläge: Beratung und kontaktlose Lieferung

Outdoorfashion Winterberg: Gutscheine kaufen und nach der Krise einlösen: sporttreff.foerster@web.de | 0160 93454737

CB House of Beauty & Fotografie Winterberg: WhatsApp / FaceTime / Telefonberatung unter 0172 8821653

Tischlein deck dich: Lieferung in Winterberg, Hallenberg und Dörfer | Bestellung per E-Mail info@tischlein-deck-dich-winterberg.de und Telefon 02981 8999894

Nadel & Faden: Bestellung per E-Mail info@nadel-faden-winterberg.de oder 0157 72980916

Kaffeemacherei Medebach: Liefern oder postalischer Kaffeenachschub unter 029829303419 oder WhatsApp 0172 2983624

Schuhhaus Faupel: Bestellung oder Gutscheine per WhatsApp 01701801642 oder per Mail an info@schuhhaus-faupel.de

Blumenhandel Kleinsorge: Lieferservice 02981 802539

Zeitlos by B. & J.: Privatnachricht bei Facebook oder 0151-20267395 + 0151-15555016

Mädels im Glück: Auswahl wird zusammengestellt und innerhalb von Winterberg geliefert. Ware per Auswahl mit Lieferdienst (für Winterberg und Dörfer) oder per Versand (mit Vorkasse) zu erhalten. Kontakt und Produkte bei Facebook

MomentMal Klein, aber oho (Siedlinghausen): bis 16 Uhr bestellen unter 02983 3730366 oder momentmal_lieferdienst@aol.com | Lieferung täglich ab 17 Uhr (außer WE) ab 10 Euro

Winterberger Strumpfhaus: versandkostenfrei bestellen per Mail an info@winterbergerstrumpfhaus.de

Insider Fashion Store: Lieferung & Bestellung auf Facebook

Rapunzel Winterberg: Bestellung 02981 9288922 oder per Mail rapunzelwinterberg@t-online.de

Modehaus Lütkemeier: Telefonberatung, Gutscheinverkauf. Kontakt ingridscheuermann@t-online.de

Allzeitschön Kosmetik Winterberg: Gutscheine bestellen unter 0160 7219604

Farben Köster: Bestellungen und Beratung unter 02983 348 per Fax 02983 8050 oder farbenkoester@t-onlien.de | kontaktlose Abholung

Pfiffikus Winterberg: 0170 9319707

Raumausstattung Wiese: telefonisch, Mail, Whatsapp: Beratungen, Aufträge, Fragen: 02981 3207 oder 0170 3067801 oder raumausstattung-wiese@t-online.de oder www.raumausstattungwiese.de

HAS Antriebstechnik GmbH: kostenloser Hol- und Bringservice.

Byzille Winterberg: Stofftaxi: Bezahlung per Paypal oder Sofort-Überweisung, liefern kontaktlos. Kontakt und Infos bei Facebook unter Byzille Winterberg

Nagelstudio Brillant / Conny Koch Dr. Juchheim Cosmetics & Effect-Food: Online Shop versandkostenfrei bis 30. April https://connykoch.juchheim-methode.de/Hochsauerland

Informationstechnik GmbH: Beratung unter 02981 987800

Blumen Klotz: bestellen und abholen unter 02981 9297287

SmartFix Reparatur Service: Kontakt per WhatsApp oder unter 0157 58154158

Chris van der Lugt: Mo-Sa 10-18 Uhr telefonische Beratung und Auswahl per Post: 0151 18514404 und unter www.chrisvanderlugt.de

Imkerei Becker: online oder telefonisch bestellen, Lieferung (ab 40 Euro kostenlos) Bestellung und Infos unter www.imkerei-becker.de | 02983 969031 | versandbecker@aol.com