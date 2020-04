Corona: So behält Polizei Ausflügler ins Sauerland im Auge

Hochsauerlandkreis/Brilon. Am Wochenende kommt der Frühling – und mit ihm Menschen ins Sauerland für Ausflüge. In der Coronazeit ist das kritisch. Wie die Polizei reagiert.

Am Wochenende soll der Frühling kommen – und mit ihm die Ausflügler aus dem Ruhrgebiet, die das Wetter nutzen, um frische Luft zu schnappen. Die Polizei kündigt an, auch an diesem Wochenende ein Auge auf Gruppen zu haben, die sich nicht an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten. #stayhome lautet auch an diesem Wochenende die Empfehlung

Polizei hat schon einmal gewarnt

Seien es die Bruchhauser Steine bei Olsberg, der Hennesee bei Meschede oder die Diemeltalsperre bei Marsberg – im Sauerland liegen zahlreiche beliebte Ausflugsziele, die gerne genutzt werden, um frische Luft zu schnappen.

„Wir als Sauerländer sind stolz auf unsere schönen Landschaften und freuen uns als Tourismusregion beliebt zu sein. Gerne begrüßen wir an den sonnigen Wochenenden im Frühjahr und Sommer Touristen aus den Nachbarkreisen und dem Ausland, die beispielsweise zum Motorradfahren ins Sauerland kommen“, bekräftigte die Polizei schon vor dem letzten Wochenende.

Der dringende Appell auch an diesem Wochenende wegen der Kontaktsperre, einen Ausflug ins Sauerland zu überdenken und wegen der Corona-Krise keine weite Fahrt zu einem Ausflugsziel in Angriff zu nehmen, gelte auch diese Woche noch. Wenn jeder denkt: „Zu zweit darf ich ja am See spazieren gehen“ oder „ein schöner Ausflug mit dem Motorrad an den See ist jetzt genau das Richtige“ wird es ziemlich voll an unseren Hotspots“, hieß es in einem Facebookpost der HSK-Polizei.

Verbieten kann man die Ausflüge nicht

„Verbieten können wir es den Menschen natürlich nicht“, sagt Laura Burmann, Pressesprecherin der Polizei im Hochsauerlandkreis.

Polizei und Ordnungsämter appellieren aber an die Vernunft der Menschen. Die Polizei werde wie gewohnt Streife fahren und Gruppen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, ansprechen und auf den Bußgeldkatalog verweisen. „Wir sind da eher die Unterstützung für das Ordnungsamt, das auch zuständig für die Einhaltung der Regeln ist.“