Corona: So gehen Ordnungsämter im HSK mit neuen Regeln um

Altkreis Brilon. Auch im Altkreis Brilon öffnen ab Montag wieder manche Geschäfte. Die Ordnungsämter passen sich dem an und schauen noch genauer hin.

Dank neuen Regelungen der Bundes- und Landesregierung bereitet sich ein Teil des Einzelhandels auf einen Neustart vor. Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Größe sowie Fahrrad- und Kfz-Händler, Buchhandlungen und Möbelhändler dürfen ab Montag wieder öffnen. Das bedeutet auch einen Mehraufwand für die Ordnungsämter, die diese Geschäfte kontrollieren müssen, um sicherzustellen, dass die Regelungen eingehalten werden.

In Brilon werden die Ordnungsbehörden die Neuerungen in der Corona-Schutz-Verordnung NRW umsetzen. Die Bürger haben nach Auskunft der Stadt die bisherigen Bestimmungen zum Großteil eingehalten. Seitens der Ordnungsbehörde wurden einzelne Ermahnungen ausgesprochen.

Genaue Kontrollen in Brilon, Olsberg, Marsberg und Winterberg

In Olsberg werden die Geschäfte durch Inaugenscheinnahme kontrolliert, wie Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt, erklärt. Dabei wird untersucht, ob die dann geltenden hygienischen Bestimmungen eingehalten werden. Das Ordnungsamt bekam in den vergangenen Wochen telefonische Hinweise, wo es mögliche Verstöße gab. Die Mitarbeiter haben ihre Kontrollgänge verstärkt und sprachen einige Ermahnungen aus.

Die betroffenen Geschäfte sind am gestrigen Freitag in Marsberg von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in Augenschein genommen worden, um sicherzustellen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Disziplin in Marsberg

Das Amt kommt bisher zu dem Zwischenfazit, dass die Bevölkerung in Marsberg sehr diszipliniert ist und es nahezu kaum Verstöße gegen die Auflagen gab. „Vereinzelt standen Leute zu nah beieinander, aber das waren eher gedankliche Nachlässigkeiten als bewusstes Handeln gegen die Regeln“, sagt Antonius Löhr, Vertreter des Bürgermeisters.

Ab Montag wird das Ordnungsamt der Stadt Winterberg alle Geschäfte im Stadtgebiet kontrollieren, ob die Regelungen eingehalten werden. „Bisher haben sich in Winterberg weitestgehend alle an die bisherigen Regelungen, wie Kontaktverbot, geschlossene Restaurants etc. gehalten, sodass unser Ordnungsamt nur vereinzelt eingreifen musste“, sagt Rabea Kappen, Pressesprecherin der Stadt Winterberg. Bislang gehen die Bürger im Stadtgebiet sehr verantwortungsvoll mit der Situation um.