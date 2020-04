Corona: So hart sind die Festabsagen für Vereine in Marsberg

100 Jahre Bürgerschützenverein Bredelar. Das runde Jubiläum wollte der Verein in diesem Jahr ganz groß feiern. Wegen der Corona-Pandemie haben sie es jetzt abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben. Es sollte einen Tag des Kaisers geben, ursprünglich am 2. Mai. Der wird ein Jahr später, am 8. Mai 2021 nachgeholt werden. Auch das große Jubiläumsschützenfest wird um ein Jahr verschoben und soll traditionell über Pfingsten vom 22. bis 24. Mai 2021 gefeiert werden.

„Die Absage bedauert der Verein zwar sehr, steht aber hinter der Entscheidung der Landesregierung“, so Schriftführer Marcel Borghoff. „Es ist schmerzlich“, so Vorsitzender Dirk Köhne, „aber wir müssen an die Gesundheit der Bevölkerung denken und und an die Vorgaben der Regierung halten.“

Schützenvereine stellen Gesundheit an erster Stelle

Auch der Schützenverein Meerhof hat sein Schützenfest für dieses Jahr und auch das Kinderschützenfest abgesagt.

„Die Gesundheit der Meerhofer Bürger sowie aller Gäste steht, auch für uns, an oberster Stelle. Wenn wir wir Feste feiern, dann nur gemeinsam mit Jung und Alt und das eng verbunden!“, sagt Oberst Hubertus Hund.

Die Udorfer St. Johannes-Schützenbruderschaft hat ebenfalls ihr Schützenfest abgesagt, ebenso das Vatertagsgrillen. Auch ihnen sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, sagt Oberst Wilhelm Obersdorf.

„Diese Absage sollte vielmehr unter dem Motto ‘Schützen schützen’ stehen und gerade die Risikogruppe nicht gefährden.“

St. Vitus Westheim bedauert Absage

Der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Vitus Westheim sagt ebenfalls ab: „Für uns steht die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste an erster Stelle. So sehr wir es uns auch wünschen würden, vor allem auch für unser Königspaar Dirk Wibbeke und Angelina Volke mit ihrem Hofstaat sowie für unseren Vize-König Philipp Kriegel, sehen wir in diesem Jahr keine Möglichkeit, das Westheimer Schützenfest in gewohnter Weise, einem schönen gemeinsamen Miteinander von „Jung und Alt“, zu feiern“, begründet Schützenoberst Dirk Kleck den einstimmigen Beschluss seines geschäftsführenden Vorstandes.