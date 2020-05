Corona: So sorgt CenterParcs für Gäste-Sicherheit

Frisch renoviert, technisch auf dem neusten Stand, vollkommen gereinigt und bereit für Besucher sind die zahlreichen Bungalows und der Freizeit-Komplex des CenterParcs Park Hochsauerland. Ab Montag darf der Ferienpark nach über zwei Monaten Corona-Zwangspause wieder Urlauber empfangen. Natürlich gelten auch im Park umfangreiche coronabedingte Hygiene- und Sicherheitsauflagen, die in den vergangenen Wochen geprüft und eingerichtet wurden. Beim Rundgang durch den Ferienpark präsentierte Parkmanager Boris Ege nicht nur die Komplettrenovierung, sondern auch, was sich für die Urlauber aufgrund des Coronavirus ändert.

Knapp zwei Jahre lang ist der komplette Park renoviert und modernisiert worden. Darunter alle Ferienhäuser, die Hotelzimmer, der Marketdome mit seinen Geschäften, Freizeitangeboten und Restaurants und das Badeparadies Aqua-Mundo. Einige der Ferienhäuser wurden zusammengelegt, so dass nun bis zu 20 Personen in einem Haus Platz finden können. Darum reduzierte sich die Anzahl auf insgesamt 148 Bungalows und 120 Hotelzimmer.

Digitalisierung ist wichtiger Baustein der Renovierung

Ein wichtiger Bestandteil der Generalüberholung des Parks ist die Digitalisierung, die den Ferienpark nicht nur in Richtung Zukunft bringt, sondern gerade jetzt zur Corona-Zeit deutliche Vorteile bietet. „Beim Check-In bekommt jeder Gast ein Chip-Armband.

Auf den Chip sind alle Daten über den Aufenthalt, das Haus, gebuchte Angebote und so weiter gespeichert. Das Armband ist also der Schlüssel zu allem“, erklärt Boris Ege. Auch das Aufladen des Chip-Armbands mit Geld ist möglich, sodass kein Bargeld mehr benötigt wird. Da die meisten Gäste im Vorfeld bezahlen, gestaltet sich auch der Check-In schnell und kontaktlos. „Wir bieten einen Drive-In-Check-In. Die Gäste können im Auto sitzen bleiben und müssen nur den QR-Code aus den Unterlagen an die Scheibe halten“, sagt der Parkmanager. So wird der Kontakt auf das Minimum heruntergeschraubt.

In den Ferienwohnungen sind die Familien unter sich, sodass dort keine weiteren Corona-Maßnahmen getroffen werden müssen. Lediglich die Reinigung aller Apartments ist intensiviert. „Das Institut Fresenius wird unsere Hygienestandards prüfen und zertifizieren“, erklärt Ege. A

Der Ferienpark hat sich auf die Öffnung nach der Corona-Pause vorbereitet. In den öffentlichen Bereichen, wie an Rezeption und Marketdome, weisen Schilder auf Hygieneregeln hin. Foto: Laura Dicke / WP

usreichend Platz, um Abstand zu anderen Gästen zu halten ist im Park obligatorisch. In den öffentlichen Bereichen des Parks, z. B. im Marketdome gelten allerdings die bekannten Corona-Auflagen wie Abstand halten, Mund-Nasen-Abdeckung tragen und das regelmäßige Reinigen der Hände. Zahlreiche Schilder, Hinweise an Türen und auf dem Boden weisen darauf hin. Und auch in den Restaurants werden die geforderten Auflagen erfüllt. Das Buffet muss jedoch noch geschlossen bleiben. „Wir denken jedoch, dass viele lieber unter sich, im Haus, bleiben wollen, darum weiten wir den Lieferservice aus“, ergänzt Boris Ege. Der Park bittet außerdem darum, dass immer nur ein Familienmitglied die Rezeption oder den Supermarkt betritt, um Besorgungen zu erledigen.

Aqua Mundo noch geschlossen

Was die Freizeitangebote angeht, ist fast alles möglich, was im Rahmen der Familie wahrgenommen werden kann. Hierfür wird eine Online-Buchung im Vorfeld empfohlen. Ausgeschlossen ist allerdings noch der Besuch des Spa- und Massagebereichs und des Aqua-Mundos. Heruntergefahren werden auch alle Entertainmentangebote und Gruppenveranstaltungen. „Da würden sich zu viele Menschen versammeln“, so Boris Ege. Für Kinder soll es aber eine Alternative geben: Das Maskottchen Orry steht nicht auf der Bühne, sondern fährt durch den Park und besucht die Kinder vor Ort an den Ferienhäusern. Die Ausfälle einiger Aktivitäten und Unterhaltungsprogramme möchte der Park mit solchen angeboten oder Gutscheinen kompensieren. Auch kostenloses Wlan in den Häusern gehört dazu, da so denkt Boris Ege, viele Gäste mehr Zeit in den Häusern verbringen werden.

Insgesamt sieht Boris Ege der aktuellen Situation positiv entgegen. Das Prinzip des Center Parcs böte gerade jetzt eine gute Möglichkeit, Urlaub zu machen. Gefreut hat er sich auch über die Belegung. Ab heute sei bereits 50 Prozent des Parks ausgebucht und über Pfingsten liegt die Belegung bei 80 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen am Anfang und im Sommer noch etwas verhalten sind, was Urlaube betrifft und es im Herbst zu einer Steigerung kommt“, sagt Boris Ege. Die Nachfrage danach, „einfach etwas rauszukommen“ sei allerdings da, gerade jetzt über Pfingsten.