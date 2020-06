Corona-Krise Corona: So will Brilon private Schnade-Gänge verhindern

Brilon. Die Corona-Lockerungen werden manchmal zu locker ausgelegt. Es gibt Cliquen, die privat die Schnade laufen wollen. Das soll verhindert werden.

Die Stadt Brilon will den Schnade-Termin am 22. Juni nicht einfach sang- und klanglos verstreichen lassen, aber gleichzeitig will sie auch vermeiden, dass es anlässlich dieser jahrhundertalten Traditionsveranstaltung zu unverantwortbaren Menschenansammlungen kommt. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch denkt an einen „symbolischen Akt" mit dem Stadtschreiber und dem Major der St. Hubertus-Schützenbruderschaft, denn: „Die Erwartungshaltung ist da, da soll auch etwas passieren." In der Ratssitzung am Mittwochabend kam das Thema zur Sprache.

Öffentlicher Appell des Bürgermeisters

CDU-Fraktionssprecher Eberhard Fisch schlug vor, dass sich eine Abordnung aus der Verwaltungsspitze und des Rates morgens auf der Rathaustreppe einfinden sollte, um dort zum einen das Bedauern über den corona-bedingten Ausfall der Schnade auszudrücken und bei dieser Gelegenheit aber auch gleichzeitig dringend davon abzuraten, sich in privatem Kreis auf die Schnade zu begeben. Denn dass sich die eine oder andere Clique an diesem Tag auf die Socken machen wolle, gehe in der Stadt schon rum, wie Jürgen Kürmann (CDU) sagte: „Offenbar werden die Lockerungen manchmal zu locker ausgelegt."

Ein entsprechender öffentlicher Appell des Bürgermeisters sei sicher sinnvoll, meinte SPD-Sprecher Hubertus Weber, allerdings müsste der ja doch eher erfolgen: "Am 22. macht das keinen Sinn mehr."

Nerv der Briloner getroffen

Dazu bietet die Ratssitzung am 18. Juni Gelegenheit. Denn darin soll über das Nachholen der Schnade im nächsten Jahr entschieden werden. Ende April, wenige Tage nach dem corona-bedingten Verbot aller Großveranstaltungen, hatten CDU-Stadträtin Karin Bange und die Schnade-Schützenkönigin von 2014, Anja Isenberg, auf Facebook eine kleine Foto-Aktion gestartet. Jeder sollte einen Schnappschuss mit dem Schnadeesel in der Königstraße hochladen. Das traf voll den Nerv der Briloner. Binnen weniger Tage sammelten sich nicht nur Bilder mit Huberta, sondern jede Menge Schnade-Schnappschüsse und Kommentare auf der Seite.

Und plötzlich stand er im Raum: der Vorschlag, die Schnade nicht um zwei Jahre zu verschieben, sondern sie im nächsten Jahr nachzuholen und so den jahrhundertealten Rhythmus der fünf Grenzbegänge beizubehalten. Nachdem sich Bürgermeister und die Schützenspitzen darauf geeinigt hatten, soll dem Event jetzt auch das formelle Fundament gegeben werden. Denn die Schnade ist eine städtische Veranstaltung, und als solche muss sie nicht nur symbolisch, sondern auch haushaltstechnisch für das kommende Jahr beschlossen werden.

Bereits in den vergangenen Tagen haben sich viele Wanderer und Mountainbiker auf den Schnadeweg begeben und das auf der Facebook-Seite aktuell dokumentiert. 855 Mitglieder haben sich bisher der Facebook-Gruppe angeschlossen, mehr als 300 Bilder und Dokumente rund um die Schnade sind mittlerweile dort hochgeladen.