Corona-Sonntagsständchen auf Stausee in Olsberg geht viral

Ein ganz besonderes Ständchen erwartete die Musikfreunde bei Facebook am vergangenen Sonntag zum Frühstück. Die beiden Trompeter der Olsberger „Eintracht“, Nikolas Imöhl und Julian Melcher präsentierten vor der malerischen Kulisse des Olsbergs den Walzer „Bergwind“ von Georg Obermüller.

Doch nicht vom Ufer aus, sondern direkt vom See in Musikeruniform aus einem „Bellyboot“. Das ist ein aufblasbarer Sitz für eine Person, der durch Flossen an den Füßen gesteuert und bewegt wird, so Julian Melcher, ebenso wie Niklas Imöhl leidenschaftlicher Angler.

Allerdings seien „Bellyboote“ selbst unter Anglern sehr selten zu finden und es sei purer Zufall gewesen, dass beide ein solch außergewöhnliches Wasserfahrzeug ihr Eigen nannten.

Spaziergänger restlos begeistert

Nachdem in Zeiten der Corona-Krise der Volksmusikerbund zu Balkon- und Fensterkonzerten am Sonntagabend aufgerufen hatte, war den beiden schnell klar, dass auch sie ihren Beitrag dazu leisten wollten, Etwas Besonderes sollte es schon sein. zumal der 1. Vorsitzende Dirk Brambring der „Eintracht“ die Idee hatte, wöchentlich (immer sonntags) kleine musikalische Beiträge in Duett-Form und verschiedensten Konstellationen zu veröffentlichen.

Schnell reifte bei den beiden Musikern die Idee auf dem Stausee eine Art Hafenkonzert zu veranstalten. Und als dann der Videoclip gedreht wurde, seien die Spaziergänger am Seeufer restlos begeistert gewesen, so Julian Melcher, der auch Geschäftsführer der „Eintracht“ ist und sich erinnert: „Da oft geklatscht oder gejubelt wurde, mussten wir unfreiwillig recht oft von vorne beginnen“.

Weitere Kleinkonzerte geplant

Das Video mit seinem Schwenk über den Olsberg zu Beginn ist als Parodie gedacht, angelehnt an das morgendliche Alpenpanorama bei 3sat, so die beiden Akteure. Daher die Alpenländische Melodie mit dem Titel „Bergwind“ im Video, das sich rasant schnell verbreitete.

Allein bei Facebook (https://www.facebook.com/MusikvereinEintrachtOlsberg), wo es auf der Homepage weiterhin zu sehen ist, wurde es in den ersten zwei Tagen rund 45 Mal geteilt, bei einer erreichten Personenzahl von rund 6.500. Zudem kursiert der Clip bereits in zahlreichen WhatsApp Gruppen und nimmt eine eigene Dynamik an, die nicht mehr messbar oder gar nicht mehr nach zu verfolgen ist.

Den Anfang der Konzertreihe machten Felix Burmann und Julia Erber an der Klarinette am Ostermontag per Live-Schalte aus der Olsberger Kirche als Ersatz für die Ostermesse. „So wollen wir in einer schwierigen Zeit regelmäßige Lebenszeichen an die Fans und Freunde des Musikvereins Eintracht Olsberg senden“ so Dirk Brambring, der weitere Konzerte ankündigte und hofft, dass man bald wieder mit der Probenarbeit beginnen kann, auch wenn das Frühlingskonzert abgesagt werden musste.