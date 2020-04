Corona und Zweitwohnung: Winterberg mit Appell und Mahnung

Winterberg. Winterberg appelliert in der Corona-Krise an Zweitwohnungseigentümer. Es werde bewertet, wie viele ins Sauerland kommen. Es drohen Konsequenzen.

„Bleiben Sie bitte zu Hause“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Winterberg, die adressiert ist an die Zweitwohnungseigentümer in dem Ferienort. Hintergrund der Forderung ist das Coronavirus . Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hätten mit Blick auf das bevorstehende Osterfest und die Osterferien alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – zu verzichten. „Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge“, so die Stadt.

3000 Eigentümer von Zweitwohnungen in der Stadt Winterberg

Dies nimmt der Krisenstab der Stadt Winterberg zum Anlass und appelliert an die 3000 Eigentümer von Zweitwohnungen in der Stadt Winterberg:

„Das Wetter in den nächsten Tagen verspricht viel Sonne. Jetzt, wo wegen des Coronavirus alle Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, liegt vielleicht ein Ausflug in eine Zweitwohnung nahe. Alle Bürgerinnen und Bürger seien aber weiterhin von der Bundes- und Landesregierung angehalten, Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Ferienwohnungen und Zweitwohnungen dürften derzeit nicht gegen Entgelt für touristische Zwecke genutzt werden. Deutschlandweit gebe es verschiedene Regelungen, inwieweit Zweitwohnungseigentümer ihre Wohnungen für eigene Zwecke aufsuchen dürfen oder nicht. „Die Stadt Winterberg appelliert an ihre Zweitwohnungseigentümer: Bleiben Sie im Sinne Ihrer Eigenverantwortung in Ihren üblichen Wohnorten. Nur so kann die Infektionswelle nicht weiter erhöht und zusätzlicher Kontakt vermieden werden.“

Noch keine Allgemeinverfügung, die Nutzung von Zweitwohnung untersagt

Dieses Wochenende werde die Stadt Winterberg beobachten, ob die Zweitwohnungseigentümer in ihren üblichen Wohnorten bleiben.

„Die Stadt Winterberg hofft in Übereinstimmung mit der Landesregierung, dass die Menschen in unserem Land sich weiterhin sehr verantwortungsvoll verhalten und Kontakte vermeiden. Daher sieht das Land und somit die Stadt Winterberg derzeit keinen Grund, eine Allgemeinverfügung zu erlassen mit der die Nutzung von Zweitwohnungen den Eigentümern untersagt würde.“ Und: „Wie hat es NRW-Innenminister Herbert Reul gesagt: ,Durch die Welt zu fahren und Ausflüge in beliebte Urlaubsregionen zumachen, ist nicht das Ziel in diesen Tagen!’“

