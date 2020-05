Corona-Vatertagsbilanz: HSK-Polizei zu Einsätzen am Feiertag

Hochsauerlandkreis. Die Vorgabe der Ordnungsbehörden war klar: Am Vatertag gelten Regeln der Coronaschutzverordnung. Das ist die Einsatzbilanz der Polizei im HSK.

„Alles auf Abstand, auch wenn Vatertag ist“, so lautete die Vorgabe der Ordnungsämter am Vatertag. Zu diesem Datum sind schließlich normalerweise viele Gruppen zu den bekannte Ausflugslokalen im Sauerland unterwegs.

Doch die Coronakrise lässt, wie schon am 1. Mai, nicht zu, dass gemeinsam gefeiert wird. Der Großteil der Menschen im HSK hielt sich an die Corona-Vorgaben, so eine Bilanz der Kreispolizeibehörde im HSK.

Ordnungsämter hatten entspanntem Nachmittag

In diesem Jahr ging es im Raum Brilon sowohl an der Altenbürener Mühle als auch beim Hiebämmer in der Hilbringse sehr ruhig zu. Auch auf der Hochheide-Hütte oberhalb von Niedersfeld dürfte es für das Winterberger Ordnungsamt, das dort nach dem Rechten sah, nichts zu beanstanden gegeben haben. Keine Menschenansammlung weit und breit.

Christi Himmelfahrt war Familientag statt Vatertag

In allen Biergärten wurde vor die Abstandsregeln peinlichst genau eingehalten und Mundschutz getragen, wenn es geboten war. Ohnehin war dieses Christi Himmelfahrt – vermutlich coronabedingt – nicht allein der Tag der Väter, denn Mitglieder von Kegelclubs und Stammtische wurden kaum gesichtet. Es war eher ein Familientag und Vater und Mutter waren mit ihren Kindern unterwegs. Oder mit dem Fahrrad und man hatte den Eindruck, dass das doch recht bergige Sauerland durch die E-Bikes für auswärtige Touristen noch attraktiver geworden ist.

In einem ersten Fazit zogen die Mitarbeiter der Städte Olsberg und Winterberg ein positives Fazit ihrer Kontrollen in den Ausflugslokalen. Die Abstände an den Tischen seien entsprechend der Corona-Auflagen eingehalten worden und auch sonst hätten sich die Vatertags-Ausflügler äußerst diszipliniert verhalten.

Einige Motorradunfälle im HSK

Die Polizei schloss sich dieser Bilanz ab. „Wir hatten kreisweit keine Einsätze, die in Verbindung mit Corona stehen“, sagte Polizeisprecher Sebastian Held der WP. Gegen Nachmittag habe es einige Beschwerden werden Ruhestörungen gegeben.

Bei dem Wetter zu es auch viele Motorradfahrer ins Sauerland. Auf den Straßen im HSK fiel die Polizeibilanz weniger erfreulich aus. „Wir hatten einige Unfälle am Donnerstag“, so Polizeisprecher Held. Dabei habe es sich stets um Alleinunfälle gehandelt, bei denen der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Einen Unfall gab es auch im Raum Brilon.