Corona-Virus: Wachabteilung im HSK appelliert an die Bürger

Leitstelle macht bei einer Challenge mit und bittet die Bürger in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Hochsauerlandkreis. Die Wachabteilung der Leitstelle im Hochsauerlandkreis steht der Bevölkerung weiter zur Verfügung und nimmt dafür an einer Challenge teil.

Die Wachabteilung der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Hochsauerlandkreises von Freitag, 20. März, schließt sich dem Appell vieler Einrichtungen in der Region an und macht an einer Challenge mit.

Die Disponenten stehen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche unter 112 für das Wohl unserer Bevölkerung zur Verfügung. Der Wunsch der Kreisbediensteten ist, dass alle gesund bleiben und sich an die Regeln halten.

Appell an die Bevölkerung in der Corona-Krise

Daher appellieren auch sie an die Bevölkerung während der Corona-Krise in den eigenen vier Wänden zu bleiben und nicht hinaus zu gehen, wo die Gefahr einer Ansteckung besteht. „Wir bleiben für euch da! Bleibt Ihr für uns daheim“, heißt es von Seiten der Leitstelle.

Die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist HSK-weit erneut gestiegen. Der Hochsauerlandkreis vermeldet (Samstag, 21. März, 12 Uhr) 116 Erkrankte, davon sind sechs stationär untergebracht. Die Zahl der bestätigten Verdachtsfälle liegt bei sieben.

Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen werden Menschen schon seit Tagen angehalten, möglichst nicht das Haus zu verlassen. Derzeit wird auch über eine Ausgangssperre nachgedacht. Diese greift bereits in Bayern und im Saarland.