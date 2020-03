Corona: Wie in Winterberg das Virus digital bekämpft wird

Einzelhändler und Gastronomiebetriebe im Sauerland suchen derzeit nach Möglichkeiten, trotz der Corona-Krise weiter am Markt für ihre Kunden präsent zu bleiben. Netzwerken und die digitalen Möglichkeiten nutzen - das ist jetzt für viele das Gebot der Stunde. Wir stellen einige kreative Ideen vor, die sich im Raum Winterberg gerade entwickeln, um in der Coronavirus-Krise zu bestehen.

Winterberg bleibt Zuhause

Über 1000 Mitglieder hat inzwischen die Facebook-Gruppe „Winterberg bleibt Zuhause - Angebote der Einkaufswelt Winterberg“. Viele heimische Geschäfte und Betriebe nutzen die Plattform, um darauf aufmerksam zu machen, was sie ihren Kunden trotz geschlossener Türen anbieten können, vernetzen sich und informieren sich gegenseitig.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Regionaler Online-Marktplatz

Aktiv geworden ist auch die Digitalagentur IDEAVIS aus Winterberg. Inhaber John Navam hat angesichts der aktuellen Lage gemeinsam mit seinem Team einen regionalen Online-Marktplatz entwickelt, der in den nächsten Tagen freigeschaltet werden sollen.

Zurzeit befindet sich das Angebot noch in der Testphase. Auf dem Marktplatz gibt es für die Händler eine eigene Oberfläche und ein Shop-Profil. Vorgesehen sind verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, eine eigene Lagerverwaltung und eigene Versand- und Abholbedingungen.

Vorerst ist der Marktplatz - der übrigens für die ersten drei Monate angesichts der aktuellen Krisensituation kostenlos genutzt werden kann - nur für Einzelhändler aus der Region Winterberg, Hallenberg und Medebach gedacht. „Es ist ein solidarisches Projekt, das den heimischen Einzelhandel unterstützen soll“, erklärt John Navam. Später könne er sich gut vorstellen, den Marktplatz auf das ganze Sauerland zu erweitern.

Altkreis Brilon Online-Aktivitäten Infos zu den „Sauerländer Helden“ gibt es auf facebook und auf www.sauerlaender-helden.de Der Lieferservice wird künftig über www.hsk-liefert.de erreichbar sein. Aktuelle Infos gibt es auch bei facebook. Weitere Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Winterberg findet man auch über die facebook-Gruppe: Winterberg bleibt Zuhause - Angebote der Einkaufswelt Winterberg

„Sauerländer Helden“

Und noch ein weiteres Krisen-Projekt hat der 34-jährige Winterberger mit seinen vier Agenturmitarbeitern gerade angestoßen: „Sauerländer Helden“. Es bringt Menschen, die Hilfe suchen und diejenigen, die helfen möchten, im Raum Winterberg, Hallenberg und Medebach zusammen. Auf der Facebook-Seite heißt es: „Wir hoffen, mit dem Start dieses Projektes vielen Menschen in Winterberg und Umgebung zu helfen, denn gerade in Zeiten wie der Corona-Pandemie ist zwischenmenschliche Hilfe unglaublich wichtig.“

Die Idee, das soziale Engagement im Raum Winterberg zu stärken, gab es schon länger“, erzählt John Navam. Ursprünglich war geplant, ein Spendenportal mit dem Namen „Sauerländer Helden“ für wohltätige Zwecke einzurichten. „Doch die derzeitige Situation rief zu direktem Handeln auf und so haben wir das Konzept erweitert“, so der Winterberger, der die Idee mit dem Spenden-Portal aber ebenfalls weiter verfolgen will.

Das „IDEAVIS“-Team schreibt: „In Zukunft soll auch das Spenden an verifizierte Vereine und Privatpersonen bei Sauerländer Helden möglich sein. Bleibt also gespannt.“

Liefer- und Bestellplattform

Mit einer kreativen Digital-Idee will auch die Winterberger Innovations-Agentur „DIVE INN“ die heimische Wirtschaft unterstützen. Das junge Unternehmen hat für Restaurantbetreiber in und um Winterberg eine Liefer- und Bestellplattform aufgebaut, die sich momentan noch in der Prototyp-Phase befindet. Sowohl Liefer- als auch Abholservice sollen möglich sein. Aktuell haben Restaurants die Möglichkeit, sich und ihre Speisekarte einzutragen. Geschäftsführer Philipp Schäfer erklärt: „Wir stellen unsere Plattform allen Restaurantbetreibern in der Krisenzeit gratis zur Verfügung.“ Wer möchte, kann das Projekt durch eine Spende unterstützen.

Philipp Schäfer, Geschäftsführer der Innovations-Agentur DIVE INN Winterberg, stellt die neue Liefer- und Bestellplattform vor, die das Winterberger Unternehmen entwickelt hat. Foto: Dive Inn

Kunden können künftig über www.hsk-liefert.de ihre Bestellungen aufgeben und wie bei Internet-Käufen üblich, einfach in den Warenkorb legen.

Die Bezahlung erfolgt mit bargeldlosen Zahlungssystemen wie Pay Pal und Kreditkarte. „Von Sauerländern für Sauerländer“ - das ist die Idee, die hinter der Plattform steckt. Es geht um Gerichte aus regionaler Herstellung. „Die aktuelle Situation ist für viele heimische Unternehmen auch eine Chance, darüber nachzudenken, wie sie sich in Zukunft digital besser aufzustellen können“, rät Philipp Schäfer. Die Agentur DIVE INN wurde vor zwei Jahren gegründet und ist seit einem Jahr in Winterberg ansässig. Insgesamt besteht das Team aus sieben festen und einigen freien Mitarbeitern.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Thema Corona gibt es in unserem Newsblog