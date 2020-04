Corona: Winterberg feiert Livestream-Party fürs Krankenhaus

Winterberg. Zwei DJs und ein Cocktail-Lieferservice ins heimische Wohnzimmer sorgen am 4. April für Stimmung. So kann man an der Party teilnehmen.

Alle Welt ist dieser Tage im Homeoffice. Sogar die Discjockeys. DJ Leusel alias Thomas Bosse plant von dort die nächste Party: die vermutlich erste Sauerländer Nur-Online-Fete. Motto: „Bleib-zu-House-Party“.

Am Samstag (4. April) von 20 Uhr bis Mitternacht legen Bosse und sein Kollege DJ Danny (Meurs) auf. Per Youtube-Livestream werden Musik und Bild direkt in die Wohnzimmer der Partygäste übertragen. „Wahrscheinlich auch per Facebook, das klären wir noch. Auf welchem Kanal die Party läuft, geben wir vorher noch in den sozialen Medien bekannt“, verspricht DJ Leusel.

Ganz wichtig ist den Organisatoren: Alle Gäste sind ausdrücklich aufgefordert, allein mitzufeiern – oder höchstens mit den Menschen, die ohnehin im selben Haushalt leben. „Haltet euch an die Regeln“, lautet der Appell. „Wir sehen ja auch an den Cocktailbestellungen, ob das klappt. Wenn da zehn Stück zur selben Adresse geordert werden, fällt uns das auf.“

Cocktail-Lieferservice

Apropos Cocktailbestellungen: Die sind der Clou dieser Onlineparty. Denn die beiden DJs haben die Diskothek Tenne und die Brabander Skihütte ins Boot geholt. Schon vorab per Whatsapp (siehe Infobox) oder Samstag ab 17 Uhr über das neue Gastro-Portal www.hsk-liefert.de können die Gäste ihren Mojito, Cuba Libre und Co. bestellen. Geliefert wird um 20, 21 und 22 Uhr ab zwei Cocktails in alle Winterberger Ortsteile sowie nach Küstelberg und Westfeld.

Wie professionelle Bartender die bestellten Cocktails mixen, können die Partyfreunde von ihrem Sofa aus beobachten. Denn auf die beiden DJ-Pulte und die Cocktailbar – alle jeweils mehrere Meter voneinander entfernt – sind professionelle Kameras gerichtet.

DJs hatten unabhängig voneinander die Idee

Wichtigste Frage: Welche Musik läuft? Eine gute Mischung soll es werden. Bisschen Stimmungsmucke, ein paar Hits der 90er und auch etwas für die junge Generation.

Die Idee zu der Onlineparty entstand parallel und unabhängig voneinander in Thomas Bosses und Danny Meurs’ Kopf. Inspiriert durch ein Onlinevideo aus Italien, in dem ein Discjockey auf seinem Balkon für seine Nachbarn auflegt. „Dadurch kam mir der Gedanke“, erzählt Bosse.

DJ Leusel alias Thomas Bosse legt seit 30 Jahren in der Tenne in Winterberg auf. Foto: Privat

Durch eine gemeinsame Bekannte beider DJs kam heraus, dass Danny schon eine ähnliche Idee mit sich herumtrug. Anfangs hätten sie einfach nur mit Musik etwas gute Laune verbreiten wollen. Weil Bosse seit 30 Jahren in der Tenne auflegt, erfuhr er aber, dass diese ihrerseits ohnehin einen Cocktail-Lieferservice plante.

Über Kollege Danny kam noch die Brabander Skihütte dazu und für die Übertragung von Licht, Ton und Bewegtbild stieß die Firma Andy Mediatainment dazu. „So wurde die Sache rund.“

Noch eine Besonderheit prägt diese Party: Obwohl alle Beteiligten die Einnahmen eines solchen Abends wahrscheinlich gut gebrauchen könnten, arbeiten alle am Samstag umsonst. Der Erlös des Cocktailverkaufs soll komplett als Spende an das St.-Franziskus-Hospital Winterberg gehen.

„Wir wollen der Gemeinschaft etwas Gutes tun. Man hört so viel von Pflegenotstand; die Leute verdienen wenig und unserem Krankenhaus geht es eh nicht gut. Die können das Geld bestimmt gut verwenden“, meint Bosse. Deshalb ist auch jeder, der zusätzlich zum Cocktailpreis eine Spende fürs Krankenhaus drauflegen möchte, dazu eingeladen.