Corona-Zahlen: Vier Neuerkrankungen im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis bestätigt vier Neuerkrankungen. Ein Patient stationär. Kreis bittet darum, die Hotline nur zu Gesundheitsfragen anzurufen.

Im Hochsauerlandkreis gibt es vier neue Corona-Fälle. Das hat die Pressestelle des Kreises bekannt gegeben. Das sind vier mehr als gestern. Insgesamt sind nun 588 Menschen im Kreis an Corona erkrankt.

Die Corona-Zahlen Stand Donnerstag, 7. Mai, 9 Uhr:

In der aktuellen Statistik stehen 501 Genesene und 70 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den Erkrankten wird eine Person stationär behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 588, vier mehr als gestern.

Erst gestern kamen gute Nachrichten

Erst gestern hatte sich der Kreis vorsichtig optimistisch geäußert. Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Gesundheitsamtes und Mitglied des Krisenstabes: „Es hat seit dem 1. Mai insgesamt nur drei neue Infektionen gegeben. Gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen kontinuierlich angestiegen.“

Mit den Neuerkrankungen von heute sind es insgesamt sieben Erkrankungen seit dem 1. Mai. Martin Reuther, Pressesprecher des HSK, betont: „Wir werden immer mal wieder Neuerkrankungen verzeichnen, darauf müssen wir uns einstellen.“

Hotline-Anrufe zu Öffnungszeiten an falscher Stelle

Die Mitarbeiter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes werden seit gestern Nachmittag (6. Mai) vermehrt zum Thema Öffnungen und Lockerungen angerufen. Dazu kann das Gesundheitsamt leider keine Auskünfte erteilen.

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises bittet deshalb, dass sich die Bürgerinnen und Bürger direkt an die Hotlines der zuständigen Städte und Gemeinden wenden sollen.

Nachfolgend die betreffenden Nummern:

CORONA-HOTLINE STADT BRILON

Bei örtlichen Fragen zum Coronavirus wenden Sie sich bitte an unser Bürgertelefon unter 02961 794123, welches montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr besetzt ist. Das landesweite Corona-Bürgertelefon ist unter 0211 91191001 erreichbar.



CORONA-HOTLINE STADT MARSBERG

Die Stadt Marsberg hat eine Hilfe-Hotline eingerichtet.

Sie ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter 02992 3077 oder per E-Mail: buecherei@marsberg.com zu erreichen. Die Hotline koordiniert ehrenamtliche Hilfsangebote im Stadtgebiet Marsberg. Hilfsangebote finden Sie auch unter www.stadtmarketing-marsberg.de (Telefonische Nachbarschaftshilfe)

KONTAKT ZUR STADT OLSBERG

Für alle Anliegen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger, welche die Stadt Olsberg betreffen, ist das Team der Stadtverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar

– entweder telefonisch unter 02962 9820 oder unter post@olsberg.de per E-Mail.

KONTAKT ZUR STADT MEDEBACH

Die Stadt Medebach ist unter 02982 4000 zu erreichen.

KONTAKT ZUR STADT HALLENBERG

Anfragen richten Sie bitte an die zentrale Rufnummer 02984 3030 oder per E-Mail an die Adresse post@stadt-hallenberg.de.



CORONA-HOTLINE STADT WINTERBERG

Corona-Hotline der Stadt Winterberg 02981 800888.

Die Corona-Hotline ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar. Mit diesem zusätzlichen Angebot bekommen alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, auf kurzem Wege Fragen zu klären, Hilfsangebote zu unterbreiten, Ideen weiterzugeben oder zu erfahren, wo sie sich mit Ihren Fragestellungen hinwenden müssen.

