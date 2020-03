Coronavirus: Absagen-Flut und Schließungen im Hochsauerland

Hochsauerlandkreis/Altkreis Brilon. Immer mehr Vereine, Verbände und Institutionen sagen Veranstaltungen wegen des Coronavirus ab, ändern Öffnungszeiten oder haben sonstige Einschränkungen.

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen wurden bereits abgesagt.

HSK

Die Handwerkskammer Südwestfalen teilt mit, dass nicht nur, wie bereits verkündet, die verpflichtenden Lehrgänge für Azubis ausgesetzt werden, sondern bis auf weiteres auch alle anderen Lehrgänge des bbz Arnsberg.

Für die betroffenen Auszubildenden besteht weiter, sofern für sie keine Quarantäne angeordnet wurde, Anwesenheitspflicht im Ausbildungsbetrieb“, so Meinolf Niemand,Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen. Sowohl was den Schutz des Einzelnen aber auch die Generalprävention zur Unterbrechung der Infektionsketten anbetrifft, werden alle persönlichen Kontakte von und zur Handwerkskammer auf ein unumgängliches Maß reduziert. Dies bedeutet, dass kein Publikumsverkehr mehr stattfinden soll und, so weit möglich, Heimarbeitsplätze für die Beschäftigten eingerichtetwerden.

Ab Montag, 16. März, werden die AOK-Kundencenter im Hochsauerlandkreis (Arnsberg, Arnsberg-Neheim, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Winterberg) für die persönliche Beratung der Kunden bis auf Weiteres geschlossen. Alle anderen Kontaktkanäle bleiben verfügbar: Die AOK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über das Service-Telefon 0800 265 5000 jederzeit erreichbar, ebenso per Post, E-Mail unter kontakt@nw.aok.de oder digital über das AOK Online-Servicecenter im Internet unter meine.aok.de. Mobil geht es mit der ‚Meine AOK-App‘.

Die Musikschule Hochsauerlandkreis stellt ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien den Unterrichtsbetrieb auf Grund der Coronavirusgefahr ein. Ebenso abgesagt sind sämtliche Musikschulveranstaltungen und Probenphasen. Die Geschäftsstellen der Musikschule sind zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Das Sauerland-Museum in Arnsberg ist ab sofort zunächst bis zum 4. April wegen des Corona-Virus geschlossen.

Brilon

Auch die Vereine Kulibri und Besucherring Brilon sagen Veranstaltungen, die bi 19. April hätten stattfinden sollen, ab. Davon betroffen ist die Kulibri Veranstaltung mit Rene Sydow am Freitag, 3. April, im Kolpinghaus Brilon. Diese Veranstaltung wurde auf Sonntag, 15. November, verschoben. Die bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufstellen zurück gegeben werden. Die Besucherring Theaterveranstaltung mit der Burghofbühne Dinsalaken „Fahrenheit 451“ am Donnerstag, 2. April, im Kolpinghaus entfällt ganz. Informationen erhalten die Besucherring Abonnenten in der nächsten Zeit per Post.

Madrigalchor Brilon: Die Proben fallen bis einschl. 15. April aus.

Das Museum Haus Hövener schließt ab Dienstag, 17. März, bis voraussichtlich 17. April das Museum. Alle Veranstaltungen, Vorträge und Stadtführungen entfallen. Dazu zählen auch die allgemeinen Nachtwächter- und Kulinarischen Führungen. Auf jeden Fall werden eingezahlte Geldbeträge im Lauf der Woche zurückgezahlt.

Wenn das Kreisgesundheitsamt und die Stadt Brilon die Genehmigung erteilen, wird das Museumsteam von der kommenden Woche an für Grundschulkinder unter dem Motto „Frag doch mal Huberta“ Stadtführungen, Stadtrallys oder andere Aktionen in der Stadt, im Museumsgarten, in der Umgebung oder im Wald, auf jeden Fall an der frischen Luft, anbieten. Die Teilnehmerzahl wird begrenzt. Ob die Jahresfahrt des Heimatbundes – Semper Idem nach Weimar und Erfurt durchgeführt wird, entscheidet sich im Juni. Die Personen, die sich angemeldet haben, müssen die Anzahlung noch nicht leisten. Wer schon bezahlt hat, bekommt sein Geld im Verlauf der Woche ohne Anforderung zurück.

In den kommenden Tagen finden in den Räumlichkeiten der BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH Renovierungsarbeiten statt. Am Freitag (20. März) und Samstag (21. März) muss daher die BWT geschlossen bleiben. Auf Grund der Situation rund um das Coronavirus ist die BWT nur eingeschränkt zu erreichen. Anliegen, die telefonisch oder per Mail zu erledigen sind, unter 02961/96990 oder bwt@brilon.de erledigen. Bei wichtigen Themen steht ein Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung.

Die für Freitag 20. März, 17.30 Uhr geplante Veranstaltung der Selbsthilfegruppe des Dr. Andre Morsnowski (Diplom-Physiker - Leiter Audiologie der Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Krankenhaus Holweide, HNO-Klinik) Schwerhörigenbundes (DSB) Brilon im Caritas-Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon findet nicht statt.

Die Caritas Konferenz Brilon sagt alle geplanten Termine für die Helferinnen voraussichtlich bis 20. April ab. Auch der wöchentliche Seniorennachmittag am Dienstag im Pfarrzentrum wird , wegen der Gefährdung der Gäste durch den Coronavirus, bis zum oben genannten Termin abgesagt.

Keffelke-Kapelle: Die Josefsmesse am 19. März um 10 Uhr sowie die am 3. April um 17 Uhr geplante Kreuzwegandacht müssen aus Sicherheitsgründen ausfallen.

Die Frauengemeinschaft Messinghausen verschiebt den Termin für die Mitgliederversammlung am 17. März.

Die für den 19 März geplante Mitgliederversammlung des Dorfverein Wülfte findet nicht statt.

Alle Angebote von Kunterbunt in Brilon bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dazu gehören der gemeinnützige Laden in der Friedrichstraße, die Spendenannahme An der Schützenhalle, das Handarbeitscafé im Ev. Gemeindezentrum sowie das Repair Café in der Stadtbibliothek. Auch das geplante Auslegen des 3. Zeltes der Begegnung für die Hansetage kann leider nicht öffentlich stattfinden. Über kunterbunt-brilon@gmx.de ist der Verein weiterhin jederzeit erreichbar.

Marsberg

Es gibt einen neuen Termin für das Metal Diver Festival. Die Veranstalter teilten mit, dass es am 22. August 2020 stattfinden soll. Alle Akkreditierungen behalten ihre Gültigkeit.

Der Musikverein Essentho teilt mit, dass er sich schweren Herzens dazu entschieden hat, das Konzert und Musikfest anlässlich unseres 100-jährigens Bestehens abzusagen. In der Pressemitteilung heißt es: „Unter den gegebenen Umständen können wir eine Durchführung der geplanten Veranstaltungen nicht verantworten und folgen daher den Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes und des Volksmusikerbundes.“ Die Verantwortlichen hoffen, dass zumindest das Konzert noch in diesem Jahr nachgeholt werden kann und auch, dass die weitere Entwicklung es zulässt, dass das Stadtmusikfest, das am 9. Mai in der Schützenhalle in Marsberg anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikvereine Beringhausen, Giershagen und Essentho gefeiert werden soll, wie geplant stattfinden kann.

Laut Beschluss der beiden Vorstände fällt die am 27. März geplante Jahresversammlung der Jagdgenossen der Bezirke Obermarsberg Priesterberg und Boles-Homberg wegen des Corona-Virus aus und wird auf einen späteren Termin verschoben.

Aufgrund der aktuellen Lage wir die für den 21. März terminierte Mitgliederversammlung des SV Rot-Weiß Erlinghausen verlegt. Ein neuer Termin wird bekanntgeben.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Ring Padberg am 21.03.2020 findet nicht statt.

Die Jahreshauptversammlung des TuS Westheim am Sonntag, 22. März, ab 18 Uhr wird abgesagt.

Aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Infektionen und Verdachtsfällen weitet das St.-Marien-Hospital Marsberg die Schutzmaßnahmen aus, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Die beiden öffentlichen Patienten-Veranstaltungen im Rahmen der „Marsberger Gesundheitsgespräche“ werden nicht stattfinden. Das betrifft den ursprünglich zusätzlich geplanten Termin am Dienstag, 24. März, „Schmerztherapie ohne OP: Minimalinvasive Maßnahmen an der Wirbelsäule“ und den Termin am Dienstag, 31. März, „Sodbrennen: Was ist zu tun?“. Weitere Hinweise auf der Homepage: www.bk-marsberg.de

Südkreis

Die Mitgliederversammlung der „Forstbetriebsgemeinschaft Orke“, die am Donnerstag, 26. März, im Gasthof „Lübbert“ in Medebach stattfinden sollte, ist abgesagt.

Die beiden Chorproben der Chorgemeinschaft Niedersfeld/Grönebach am 18. und 25. März fallen aus. Ob die weiteren Proben ab 1. April stattfinden, muss gegebenenfalls später entschieden werden.

Der Bäderverein Siedlinghausen teilt mit, dass das Hallenbad ab sofort bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

Aufgrund des Corona-Virus ist die Jahreshauptversammlung des RV Niedersfeld abgesagt.

Aufgrund der derzeitigen Problematik mit dem Coronavirus fällt der am Dienstag 17. März um 19.30 Uhr im Cafe Pöllmann geplante Vortrag des Obst- und Gartenbauverein Medebach zum Thema: Der Wald im Klimawandel aus. Er wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die für Samstag, den 28. März vorgesehene Jahreshauptversammlungdes SC Neuastenberg-Langewiese im Graberhof Hoheleye muss auf Grund der aktuellen gesundheitlichen Gefährdungslage abgesagt und auf später verschoben werden.

Aufgrund der derzeit angespannten, gesundheitlichen Situation werden die Veranstaltungen der Schützengesellschaft Winterberg für den Monat März abgesagt. Das betrifft im Einzelnen das Skatturnier am 28. März und die Generalversammlung am 29. März.

Auch das für Dienstag geplante Klön-Frühstück der Züscher Landfrauen fällt aus.

Die für Freitag, 20. März, 20 Uhr, geplante Versammlung der Jagdgenossenschaft Medebach I (Weddel) im „Hasenstall“ fällt aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Bezug auf das Corona-Virus aus. Der Ersatztermin im Sommer wird frühzeitig öffentlich bekannt gegeben.

Aufgrund des Coronavirus bleibt das Hallenbad der Stadt Hallenberg ab dem Montag bis auf Weiteres geschlossen. Sobald es weitergehende Informationen gibt, werden diese auf der Homepage der Stadt Hallenberg bekannt gegeben.

Der für den 2. April vorgesehene Stammtisch in Girkhausen wird verschoben, voraussichtlich auf den 3. September. Stattdessen findet am 2. April im Hotel Engemann Kurve ab 19.30 Uhr der Stammtisch in gewohnter Form statt. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass es noch Exemplare der Bände 27 und 28 der Fitterkiste gibt. Erhältlich über den Verein oder bei Galeriedel, Schreibwaren Schütz und Moment Mal in Siedlinghausen.

Olsberg

Auf Grund des Coronavirus schließt die Caritas-Konferenz Bigge für die Monate März und April folgende Gruppen, als reine Vorsicht Maßnahme für die Mitarbeiter, Gäste, Kunden und Senioren. Sonntags-Brunch, Altenheim Besuchsdienst, Internationaler Frauentreff, der Kleidershop verlängert die Oster Ferien bis zum Ferien Ende, der Besuchsdienst in den Bezirken, auch die Konferenz für die Mitarbeiter am 30. März findet nicht statt. Die Einzelfallhilfe erfolgt weiterhin nach Telefonischer Absprache.

Elleringhausen: Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie werden bis auf weiteres alle Aktivitäten der jungen Kirche inklusive aller Gottesdienste abgesagt.

Die Mitgliederversammlung des TSV Bigge-Olsberg am Freitag, 27. März, um 19 Uhr, ist wegen des Coronavirus abgesagt worden.

Die Caritas-Konferenz Olsberg sagt die Termine der Seniorenbegegnungen aufgrund der Coronaproblematik für die Zeit vom 17. März bis einschließlich 14. April ab. Die für den 31. März geplante Mitgliederversammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus wird die für Freitag, 20. März, vorgesehene Spätschicht der kfd Antfeld in der St.-Marien-Kirche Antfeld abgesagt.

Die Gruppe „Ü – 60“ der Kolpingsfamilie Olsberg hat die Kirchenführung der katholischen Pfarrkirche St. Lucia in Elpe für den heutigen Montag abgesagt.

Der TSV Bigge-Olsberg, derzeit mit rd. 600 Kindern und Jugendlichen im regelmäßigen Spiel- und Trainingsbetrieb, setzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation den Trainingsbetrieb bis auf weiteres aus.

Der Landtag empfängt bis auf weiteres keine Besuchergruppen. Hiervon ist auch die Senioren-Union Olsberg betroffen. Die Absage für den Besuch des Landtages mit Plenarsitzung am 2. April erfolgt vor dem Hintergrund der sich sich ausbreitenden Corona-Virus-Epidemie. Damit entfällt der Tagesausflug, zu dem sich immerhin 57 Teilnehmer angemeldet hatten.

CDU-Fraktion Olsberg: Die für heute geplante Fraktionssitzung zur Vorbereitung der Ratssitzung findet auf Grund der Absage der Ratssitzung nicht statt.

SGV-Abteilung Elpe: Der für Sonntag, 22. März, vorgesehene Besuch der Siedlinghauser Heimatstuben wird abgesagt.

Jahreshauptversammlung Ski-Club Bestwig: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Jahreshauptversammlung verschoben.

Aufgrund des Corona-Virus wird die 4. Second-Hand-Kinder-Kleider-Börse am 28. März abgesagt. Nach derzeitiger Planung soll die Börse am Sonntag, den 7. Juni nachgeholt werden. Der neue Termin steht unter dem Vorbehalt der Corona-Ausbreitung! Bereits zugeteilte Verkaufsnummern behalten ihre Gültigkeit. Falls jemand seine Nummer nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, so kann diese unter boerse-bruchhausen@gmx.de zurückgegeben werden.