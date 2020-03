Coronavirus: Burger-Experte aus Brilon bietet Lieferservice

Michael Ester hat sich etwas überlegt: in der Coronavirus-Krise will er mit seinem Genuss Truck in Brilon Burger liefern. Auch seine Hilfe beim Einkaufen bietet er an.„Mir sind alle Veranstaltungen geplatzt, für die wir gebucht waren. Seien es Firmentreffen oder Geburtstage oder Märkte. Auch das Fußballcamp im Sommer ist abgesagt worden. Also habe ich jetzt wirklich viel Zeit“, sagt Michael Ester. Seine Alternativlösung: ein Lieferdienst in Brilon Stadt.

Bezahlt werden kann kontaktlos

Immer dienstags, freitags und sonntags zwischen 16.30 und 19.30 Uhr liefert er Burger oder Hot Dogs oder Pommes aus – kostenfrei ab einer Bestellung von fünf Euro. Bezahlt werden kann kontaktlos online oder an der Tür bei Lieferung. „So können wir auch Menschen in Quarantäne beliefern.“ Die Speisenauswahl ist auf der Website unter www.genuss-truck.de zu sehen. Darüber laufen auch die Bestellungen. Wer den Genuss Truck in dieser Zeit unterstützen will, kann einen Fünfer Extra in den Warenkorb legen.

„Ich habe 13 Jahre lang eine Bar in Brilon geführt. Hätte ich die jetzt noch, würde ich mir wirklich Sorgen machen“, sagt Michael Ester zur aktuellen Coronakrise. Mit dem Genuss Truck habe er aber nicht so viele Fixkosten. „Obwohl meine Minijobber, also die Studenten, die ich beschäftige, natürlich gerade wenig begeistert sind.“

Michael Ester rechnet mit langer Pause

Michael Ester treffen also keine hohen Mieten, sondern erstmal nur der Umsatzausfall. Er rechnet nicht damit, dass vor September der Betrieb wieder normal laufen kann. Und auch für die Hansetage ist seine Prognose nicht sehr optimistisch.

Einkaufshilfe für Menschen, die Hilfe brauchen

Deswegen steht auch sein Hilfsangebot für Erkrankte und Menschen in Quarantäne: Einkaufen oder andere Besorgungen möchte er anbieten.

Wer Hilfe braucht, könne sich unter 015115634791 melden.