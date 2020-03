Coronavirus: Die Maßnahmen der Stadt Winterberg im Überblick

Winterberg. Die Stadt Winterberg hat angesichts der Corona-Gefährdung einen Maßnahmenkatalog erstellt. Das sind die Einschränkungen für Bürger.

Nach dem Erlass des Landes NRW müssen ab sofort nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land NRW eingestellt werden. Weiterhin sind alle öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen untersagt. Unterschieden wird nicht, ob Veranstaltungen in Gebäuden oder im Freien stattfinden. Diese Anordnung gilt zunächst bis mindestens zum 19. April.

Veranstaltungen werden abgesagt

In Abstimmung mit der Wehrleitung sowie des Löschzuges Niedersfeld wird der Stadtfeuerwehrtag am 25. April abgesagt. Auch findet der für den 24. Mai geplante Seniorentag der Stadt Winterberg nicht statt. Städtische Kultur- und Sporteinrichtungen (Turnhallen, Schwimmbad etc.) sind geschlossen.

Weiterhin müssen alle so genannten „Amüsierbetriebe“ wie zum Beispiel Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen schließen. Eine gleiche Regelung ergeht für Prostitutionsbetriebe. Der Wochenmarkt in der Kernstadt Winterberg bis auf Weiteres nicht durchgeführt.

Kein Publikumsverkehr

Stadtverwaltung, Bürgerservice und DB-Ticketagentur im Bürgerbahnhof, Sozialamt/Jobcenter, Stadtwerke Winterberg AöR, Baubetriebshof, Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH und Forstbetrieb werden ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Vorrangig sollten die Mitarbeiter/innen per Telefon, Mail oder auf postalischem Weg kontaktiert werden. In dringenden und nichtaufschiebbaren Fällen, sollte unbedingt vorher telefonisch Kontakt aufgenommen werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke Winterberg AöR, des Forstbetriebes, des Baubetriebshofes und auch auf unbestimmte Zeit des Bürgerservice im Bürgerbahnhof stehen montags – mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr grundsätzlich per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. DB-Tickets können am DB-Ticketautomaten am Bahnsteig gezogen oder unter: www.bahn.de bestellt werden.

Politik macht Pause

Folgende Rats- und Ausschusssitzungen finden nicht statt: Forstausschuss am 19. März, Ratssitzung am 26. März, Bau- und Planungsausschuss am 30. März, WTW Gesellschafterversammlung am 2. April.

Standesamtliche Trauungen finden weiterhin statt. Der Personenkreis bei Trauungen muss allerdings vorerst auf acht Personen (inklusive Brautpaar) begrenzt werden. Auf Zusammenkünfte nach der Trauung ist bei allen Trauungsorten (Foyer im Rathaus etc.) zu verzichten.

Gerade vor dem Hintergrund, dass ältere Mitmenschen zur Risikogruppe des Coronavirus gehören, verzichten Bürgermeister und Ortsvorsteher bis auf weiteres auf Besuche zu runden Geburtstagen, besonderen Ehejubiläen und auf die Übergabe des Baby-Willkommenpakets. Der Bürgerbusbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt.

