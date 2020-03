Coronavirus: Ein kritischer Krankheitsfall im Hochsauerland

Hochsauerlandkreis. Im HSK sind aktuell 85 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell steigen die Zahlen moderat. Vier ältere Menschen liegen im Krankenhaus.

Aktuell gibt es im Hochsauerlandkreis 85 an COVID-19 erkrankte Menschen und fünf begründete Coronaviru s-Verdachtsfälle (Stand: 19 März, 14 Uhr).

Vier Personen sind weiterhin stationär untergebracht, davon wird eine Person intensiv betreut. Alle vier befinden sich in einem betagten Alter, so eine Mitteilung des Hochsauerlandkreises. Am Mittwoch gab es 82 nachgewiesene Corona-Fälle, am Dienstag waren es 80 und am Montag 49.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises und die zwölf Wirtschaftsförderungen in den Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises sind in engem Austausch mit der heimischen Wirtschaft, um sie in der jetzigen Situation bestmöglich zu unterstützen.

„Wir wünschen uns, dass die Bevölkerung auch weiterhin die Angebote der Unternehmen und auch die zusätzlichen Services wie z.B. Lieferdienste und -angebote wahrnimmt und nicht nur auf den „weltweiten“ Online-Handel setzt, sondern das, was möglich ist, jetzt und auch später vor Ort kauft“, fasst es Frank Linnekugel als Geschäftsführer der WFG HSK stellvertretend für alle zwölf Wirtschaftsförderungen des Hochsauerlandkreises zusammen.

Sorgen des Einzelhandels, der Gastronomie, der Tourismusbetriebe

Auch Landrat Dr. Karl Schneider sind die Sorgen des Einzelhandels, der Gastronomie, der Tourismusbetriebe und der vielen anderen Unternehmen bewusst:

„Ich führe dazu bereits aus dem Homeoffice Gespräche und hoffe auf schnelle Entscheidungen und Lösungen der Bundes- und Landesebene im Sinne der vielen Inhaber und Beschäftigten auch im Hochsauerlandkreis.“ Der Hochsauerlandkreis ist sicher, dass sich alle ambulanten Pflegedienste im Kreisgebiet an die hygienischen Empfehlungen und die Mindestvorgaben des Robert Koch-Institutes halten. Deshalb appelliert der Kreis, weiterhin vertrauensvoll mit diesen ambulanten Pflegediensten zusammen zu arbeiten.