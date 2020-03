Coronavirus: HSK-Szene-Kneipen – schließen oder fortfahren?

Um die Ausbreitung des Coronavirus in NRW und bundesweit zu verlangsamen, werden landesweit viele Vorkehrungen getroffen, die das öffentliche Leben stark einschränken. Veranstaltungen werden abgesagt, öffentliche Einrichtungen schließen. Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, lässt zum Beispiel auch die Stadt Essen nun auch alle Bars, Kneipen schließen. Diese Maßnahme wurde – Stand Sonntagnachmittag – im Altkreis Brilon noch nicht ergriffen.

Etliche Clubs und Szene-Gastronomien im Hochsauerlandkreis haben sich aber freiwillig eine Pause verordnet. Ein Überblick mit einigen Beispielen aus der Region:

Die Tenne in Winterberg schließt vorerst

„Wir können und wollen nicht mehr die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und vor allem für Euch als unsere Gäste übernehmen“, schreibt die Tenne auf ihrer Facebook-Seite.

Der Samstag sei „unser vorerst letzter Öffnungstag“. Die Tenne Winterberg habe eine lange Tradition von fast 60 Jahren hinter sich. „Wir versprechen: Wir werden auch diese Zeit überstehen und kommen mit unserem Team aus grandiosen, einzigartigen Mitarbeitern an den Theken, im Service, Türstehern, Reinigungskräften, Garderobe , DJ’s und mit noch mehr Motivation und Energie für Euch wieder zurück!

Wir hoffen das die zuständigen Ämter handeln und kurzfristig verfügen den Betrieb auch behördlich zu untersagen, das würde uns in der Schließzeit nicht unerheblich helfen. Wir werden Euch informieren, sobald sich unsere Türen wieder öffnen. Wir hoffen, dass diese Maßnahme zur Gesundheit aller und insbesondere unserer älteren Generation beitragen wird.“

Das Brauhaus Willingen schließt vorerst

Brauhaus Willingen schließt ab Montag. „Ab nächster Woche bleibt unser Partybereich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sobald es weitergeht melden wir uns“, heißt es auf der Facebookseite.

Certic Corner Brilon schließt vorerst

Das Celtic Corner in Brilon schließt ebenfalls - zunächst bis zum 25. März. „Lieben Gäste, eure Gesundheit liegt uns genauso am Herzen wie die Gesundheit unseres Teams daheim.“ Daher werde die Gaststätte vorläufig geschlossen. „Dies ist nur ein kleiner Beitrag, aber in unseren Augen ein Schritt in die richtige Richtung zum Wohle Aller“, heißt es auf der Facebookseite.

Kump Brilon schränkt Betrieb ein

„Die Entwicklungen der letzten Tage geben uns sicher allen zu denken.

Das Coronavirus verbreitet sich nun auch im Sauerland und Brilon- Die Kneipennacht wird auf den Herbst verschoben! Die Situation ist auch für uns ungewöhnlich und erfordert ein überlegtes Handeln. Wir werden der Empfehlung der Bundesregierung vom Donnerstag, den 12. März 2020 folgen und bis auf Weiteres auf Veranstaltungen verzichten“, schreibt das Kump. Der normale Kneipenbetrieb werde vorerst fortgesetzt. „Weitere Maßnahmen um die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten werden wir in den kommenden Tagen diskutieren und umsetzen.“

Ratsschänke Brilon macht weiter

Die Ratsschänke in Brilon lässt den Betrieb bis auf Weiteres weiterlaufen wie bisher. Das gelte solange, bis eine eine entsprechende Anweisung der Stadt Brilon komme, so der Betreiber zur WP.