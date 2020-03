Coronavirus: Infektionen im HSK zum Vortag fast verdoppelt

Die Zahl der an dem Coronavirus erkrankten Menschen im Hochsauerlandkreis hat - Stand: Freitagmittag um 15 Uhr - kreisweit die Zahl von 25 Personen erreicht.

125 Kontaktpersonen wurden zudem unter Quarantäne gestellt. Das sagte Fleur Tauber von der HSK-Pressestelle auf Anfrage der Westfalenpost.

Großer Krisenstab tagt im Hochsauerlandkreis

In Meschede hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus unterdessen der große Krisenstab am Freitag bereits zum zweiten Mal getagt. Der große Krisenstab dürfte im Hochsauerlandkreis bis dato noch nie getagt haben. Bei Kyrill 2007 wurde er zwar einberufen, die Fachleute aus den Bereichen Gesundheitsamt, Rettungsdienst, Feuerwehr, Pressestelle und Polizei wurden aber damals über eine Telefonkonferenz zusammengeschaltet.

Am Vormittag hatt der Hochsauerlandkreis bekannt gegeben, dass der Besucherverkehr im Kreishaus eingeschränkt wird. Grund: Ein leitender Mitarbeiter des Kreises ist an dem Coronavirus erkrankt. Da Landrat Dr. Karl Schneider zu den Kontaktpersonen ersten Grades gehört, wurde auch er in häusliche Quarantäne geschickt.

Einschränkungen im Kreishaus für Besucher

Die Zulassungsstellen des Kreises werden bis auf Weiteres geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen der Kreisverwaltung vortragen möchten, werden gebeten, nur wirklich dringende Inhalte vorzubringen. „Bitte überlegen Sie sich genau, ob Sie zur Zeit persönlich mit uns in Kontakt treten müssen. Wenn Sie eine persönliche Absprache führen möchten - rufen Sie bitte vorher an, bevor Sie die Kreisverwaltung aufsuchen! Falls Sie fristgebundene Gebührenbescheide vorliegen haben, so gilt im Moment eine Aussetzung der Versäumniszuschläge“, schreibt der Hochsauerlandkreis.

