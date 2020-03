Nicht nur Schulen werden in Brilon geschlossen, um das Coronavirus an der Ausbreitung zu hemmen. Auch viele andere Einrichtungen.

Maßnahmenpaket Coronavirus: Massive Folgen für die Institutionen in Brilon

Brilon. Die Stadt Brilon verschärft nach dem NRW-Beschluss den Kampf gegen das Coronavirus. Ein Überblick, was Bürger in Stadt und Dörfer erwartet.

Nicht nur Feste, wie „Brilon blüht auf“ oder sämtliche Kulturveranstaltungen werden bis auf Weiteres in Brilon abgesagt. Es folgen zahlreiche Schließungen von Einrichtungen in Brilon. Dazu gehören Schulen und Kitas, aber auch andere Institutionen. Sonderregelungen gibt es diesbezüglich zum Beispiel für Ärzte und Pflegepersonal.

Die Entscheidungen, die dazu diesen sollen die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten ab sofort.

Schulen und Kindergärten geschlossen

Das Landeskabinett hat am Freitag ein Corona-Maßnahmenpaket beschlossen. Die Eckpunkte dieses Paketes wirken sich auch auf die Schulen, Kindergärten und weitere öffentliche Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Brilon aus.

Daher werden an dieser Stelle die Eckpunkte beschrieben, die Einrichtungen der Stadt Brilon betreffen. Grundschulen und weiterführende Schulen: Die Schulen werden durch das Vorziehen des Beginns der Osterferien ab sofort ab Montag, 16. März bis zum 19. April 2020 geschlossen. Die Schulen werden aber am Montag, 16. und Dienstag, 17. März für eine Betreuung von nicht betreuten Schülerinnen und Schülern sorgen. In den weiterführenden Schulen wird für die aktuellen Abschlussjahrgänge sichergestellt, dass geplante nötige Prüfungen abgelegt werden können.

Kinderbetreuung

Ab Montag dürfen Kinder im Alter bis zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen oder „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ betreten. Insofern bleiben die Kindergärten in Trägerschaft der Stadt Brilon geschlossen.

Die Eltern sind verpflichtet, ihre Aufgabe zur Erziehung der Kinder wahrzunehmen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder die Kindertagesbetreuungsangebote nicht nutzen.Allerdings müssen weiter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder vorgesehen werden:

für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln,

für Eltern, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten.



Nur für diese Personengruppen besteht weiterhin ein Betreuungsangebot in den Kindergärten. Die Ausgestaltung dieses Angebots wird am Montag, 16. März, zwischen dem Bürgermeister und den Kindergartenleitungen abgestimmt. Über das Ergebnis erhalten Bürger umgehend Informationen.

Hallenbäder in Brilon, Hoppecke und Madfeld

Die Hallenbäder in Brilon (Träger: Stadt Brilon), Hoppecke und Madfeld (beide in Trägerschaft von Fördervereinen) bleiben beginnend ab Samstag, 14. März, bis zum 19. April geschlossen.

Die Schließung umfasst auch die Sauna im Briloner Hallenbad. Die Entscheidung wurde zwischen Bürgermeister Dr. Bartsch und den Vereinsverantwortlichen in enger Abstimmung getroffen.

Stadtbibliothek / Archiv

Die Stadtbibliothek und das Archiv bleiben beginnend ab Samstag, 14. März, bis zum 19. April geschlossen.

Rat- und Amtshaus

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen grundsätzlich wie gewohnt zur Verfügung. Im Interesse aller bitten die Verwaltung jedoch, soweit möglich, auf direkte Besuche der Häuser zu verzichten und steht per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Vor Erledigung der Amtsgeschäfte lässt sich durch einen Anruf klären, ob jemand tatsächlich persönlich vorstellig werden müssen oder ob das Anliegen nicht auf einem anderen Weg geklärt werden kann. „Wir bedauern die Einschränkungen unserer Angebote, sehen diese aber auf Grund der aktuellen Gefährdungslage als alternativlos an und folgen insoweit den Vorgaben des Landeskabinetts.“, so die Stadt in einer Mitteilung.

