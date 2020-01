Blutkrebs Typisierungsaktion in Medebach: Wichtige Infos im Überblick

Medebach. Um Leukämie-Kranken zu helfen startet am Sonntag eine Typisierungsaktion in Medebach. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Jetzt stehen also gleich zwei Menschen aus der Region mit ihrer Geschichte und ihrem Schicksal für die vielen weiteren Leukämie-Kranken, die dringend auf eine Stammzellen-Transplantation angewiesen sind und für die jeder aktiv am Sonntag (26.1.2020) in Medebach etwas tun kann.

Es kann sich dort jeder zwischen 17 und einschließlich 55 Jahren typisieren lassen, der noch nicht bei der DKMS oder auch einer anderen Spenderdatei (zum Beispiel die Stefan-Morsch-Stiftung, die vor fünf Jahren bei einem Fußballturnier in Hesborn eine große Aktion durchgeführt hat) registriert ist, denn alle Daten laufen zentral in Ulm zusammen und stehen von dort weltweit für Kranke zur Verfügung. Stammzellen spenden darf man bis zum Alter von 61 Jahren.

Helfer beim Ausfüllen des Registrierungsbogens

Gemeinsam mit einem Helfer wird ein Registrierungsbogen ausgefüllt, daher ist es wichtig, dass die Besucher einen Personalausweis dabei haben. Im Anschluss daran nimmt sich der Spender selbst mit Wattestäbchen einen Abstrich aus der Wangenschleimhaut. Auch Schwangere dürfen sich typisieren lassen und werden sechs Monate nach der Geburt als Spender freigeschaltet.

Ausschlusskriterien für eine Stammzellspende sind unter anderem starkes Über- oder Untergewicht; schwere Herz-Kreislauf-, Lungen-, Nieren-, Blut- oder Stoffwechselerkrankungen; schwere neurologische oder psychische Erkrankungen; schwere chronische oder Autoimmun-Erkrankungen wie Diabetes, Zöliakie oder Rheuma; Infektionen mit HIV, Hepatitis B oder C; eigene (auch ausgeheilte) Krebserkrankungen.

Keine längeren Wartezeiten

Die gesamte Registrierung dauert fünf bis zehn Minuten, rund eine Viertelstunde vorher sollte man nichts essen. Es sind 70 Helfer in Medebach vor Ort, so dass es keine längeren Wartezeiten geben wird, versichert die DKMS.

Aber auch alle Menschen, die bereits registriert sind oder nicht dürfen, sind herzlich in die Schützenhalle eingeladen. Viele Firmen und Privatleute haben Kaltgetränke, Kaffee und unzählige Kuchen gespendet, so dass der Erlös aus diesem Verkauf 1:1 der DKMS-Spendenaktion zugute kommt. Für eine Kinderbetreuung in der Schützenhalle ist gesorgt.

Daten zur Typisierungsaktion in Medebach

Die Typisierungsaktion findet am Sonntag, 26. Januar 2020, von 13 bis 17 Uhr in der Schützenhalle Medebach, Schützenstr. 27, 59964 Medebach statt.

Von den Bahnhöfen in Winterberg (mit Halt in Elkeringhausen und Küstelberg) sowie Brilon (mit Halt in Willingen/Bahnhof) fahren jeweils um 13 und um 15 Uhr Busse nach Medebach. Die Rückfahrzeiten werden im Bus bekanntgegeben. Es wird um vorherige Anmeldung bis Freitag mit Angabe der Personenzahl unter info@ohne-papa-gehts-nicht.de gebeten.

Die Feuerwehr Medebach bietet im Stadtgebiet einen Fahrservice an. Wer diesen Service nutzen will, kann sich unter dkms@feuerwehr-medebach.de anmelden oder am Typisierungstag selbst unter 0173-2613976 anrufen. Die Feuerwehr bittet darum, sich möglichst zu Fahrgemeinschaften zusammen zu schließen.