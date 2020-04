Das Programm

Heute, Donnerstag, 17 Uhr: „Mein grünes Herz in dunklen Zeiten“ (Heaven Shall Burn) und um 20 Uhr „Through the never“ (Metallica)

Freitag, 15 Uhr, „Feuerwehrmann Sam - plötzlich Filmheld“ und um 17 Uhr Stephen Kings „Doctor Sleeps Erwachen“, 21 Uhr „Es - Kapitel 2“.

Samstag, 2. Mai, 17 Uhr: „Jumanji: The next level“ und 19.30 Uhr Live-Comedy

Sonntag, 3. Mai, 11 Uhr Konzert mit „herrH“ und 14 Uhr „Willkommen im Wunderpark“, 17 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ und um 20 Uhr „Der Joker“. Montag, 19.30 Uhr, „Rocket Man“(Elton John)