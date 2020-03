Deshalb ist die Kinderfeuerwehr im Sauerland so wichtig

Oberschledorn. Immer mehr Kinderfeuerwehren werden gegründet. Am Beispiel Oberschledorn sieht man, weshalb das so wichtig ist für die Zukunft.

Als immer verlässlichen, ehrenamtlichen Partner in allen Notlagen und für ihre stete Präsenz auch über den Dienst hinaus, lobte Ortsvorsteher Willi Dessel, die Kameraden der Löschgruppe Oberschledorn der Freiwilligen Feuerwehr Medebach im Rahmen der Generalversammlung im Feuerwehrhaus.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ihn und andere Ehrengäste, wie Stadtvertreter Johannes Koert und Herbert Kordes, den Leiter der Feuerwehr, konnte Einheitsführer Mario Dessel neben zahlreichen Kameraden am Samstagabend begrüßen.

Youngsters bei der Feuerwehr

Ein besonderer Höhepunkt war die Gründung einer Kinderfeuerwehr für Kinder von 6-10 Jahren. Unter der Leitung von Unterbrandmeisterin und Kinderfeuerwehrwartin Luisa Friedewald kümmert sich ab sofort ein zwölfköpfiges Ausbilderteam bei den Gruppennachmittagen um die Youngsters bei der Feuerwehr.

Info Wer mitmachen möchte Interessierte Kinder aus Oberschledorn können am ersten Übungsnachmittag der Kinderfeuerwehr am 25. März von 17 - 18.30 Uhr einfach vorbei schauen oder sich im Vorfeld bei Luisa Friedewald (0151-24031876) oder bei der Einheitsführung telefonisch informieren oder anmelden.

Die sechs externen Helfer aus dem Kinderfeuerteam, Griseldis Pfankuche, Sonja Dessel, Sandra Kamp, Peer Kamp, Christin Padberg und Edith Friedewald wurden von Herbert Kordes feierlich in die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr aufgenommen. Mario Dessel freute sich mit seiner Führungsriege über diese Neugründung und lobte das kindgerechte Heranführen an die Feuerwehr, um den späteren Übergang zur Jugendfeuerwehr zu ermöglichten. Er erklärte: „ Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr bedient die Löschgruppe Oberschledorn nun alle Altersklassen. Dieses Frühe Engagement soll den Zusammenhalt und den Respekt fördern. Kinderfeuerwehren bieten Mädchen und Jungen die Möglichkeit sich spielerisch mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen und natürlich viel Spaß rund um das Thema Feuerwehr.“

Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl

Ortsvorsteher Willi Dessel nannte die Neugründung einen mutigen und wichtigen Schritt, da besonders Kinder viel Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl bräuchten.

Zu Beginn der Versammlung wurde das vergangene Jahr noch einmal Revue passiert und gab einen kurzen Ausblick auf kommende Ereignisse. So erinnerte er an absolvierte Einsätze, Fortbildungen und die vielen Bauarbeiten an der neuen Fahrzeughalle, die im August fertig gestellt worden ist. Stolz skandierte er: „Es ist uns im letzten Jahr gelungen den Ausbildungsstand der Löschgruppe zu verbessern und auf ein noch höheres Niveau zu bringen.“ Von den insgesamt geleisteten 4769 ehrenamtlichen Stunden im vergangenen Jahr fielen 828 nur auf Aus- und Weiterbildungen. Außerdem freute er sich über die sehr gute Personalsituation in seiner Löschgruppe und bedankte sich bei den Arbeitgebern seiner Feuerwehrfrauen und -männer, die die sehr hohe Tagesverfügbarkeit bei Einsätzen möglich machen. Der prall gefüllte Jahresrückblick machte klar, wie breitgefächert das Leistungsspektrum der Feuerwehr heutzutage ist. Mittlerweile reicht es vom Verkehrsunfall bis zum Feuer und vom Gefahrguteinsatz bis hin zur Eisrettung. Ein wichtiger Tagespunkt der Versammlung waren eine Neuaufnahme und Beförderungen, die der Stadtbrandinspektor Herbert Kordes, nach seiner Dankesansprache vollzog.

Umfangreiches Aufgabenspektrum

Er erinnerte an die drei Großveranstaltungen in Medebach, bei denen die Löschgruppe Oberschledorn immer helfend mit ins Rad gegriffen hatte und ernannte Fabian Hellwig zum Feuerwehrmann. Der Brandmeister Simon Aufmhof wurde neben Andre Schlüter zum zweiten stellvertretenden Einheitsführer befördert und der Brandmeister Kevin Imöhl darf sich ab sofort stellvertretender Jugendfeuerwehrwart nennen. Des Weiteren standen zahlreiche Berichte auf der Agenda.

So verlas Schriftführerin Stephanie Hellwig das umfangreiche Jahresprotokoll und Fahrzeug- und Gerätewart Thomas Friedewald klärte die Versammlung über den Zustand und die Wartung der beiden Einsatzfahrzeuge auf. Im Bericht von Jugendwart Daniel Schlüter war eine rege Tätigkeit im Jugendbereich erkennbar und Manuel Middeke vermeldete als stellvertretender Atemschutzbeauftragter, dass 18 Atemschutzgeräteträger mit gültiger Untersuchung und Belastungsübung einsatzbereit sind.